وصلة رقص لشباب وفتيات في مقهى بالسعودية تثير غضبًا عارمًا

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي رقص مجموعة من الفتيات والشباب في أحد مقاهي السعودية واعتبروه سلوكًا دخيلًا على المجتمع السعودي الذي لا يزال يحافظ على عاداته وتقاليده الرزينة.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، فقد ظهر الشباب والفتيات يرقصون على أنغام أغنية غربية في ناحيتين متقابلتين قبل أن يقترب الشباب لناحية الفتيات ثم يمسكون بأيدي بعضهم بعضًا.

وفي الوقت الذي لم يتسنَ لموقع البوابة التحقق من مكان وتوقيت تصوير الفيديو، إلا أن عددًا من المغردين أشاروا الى أنه ألتقط في أحد مقاهي العاصمة السعودية الرياض.

وأثار الفيديو استياء المغردين الذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل، فيما انتقد قسم كبير منهم عدم احترام الفتيات للحجاب والعباءة.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قد صرَح في مقابلة أجراها مع القناة الأمريكية CBC أن قرار ارتداء المرأة للحجاب أو العباية هو قرار شخصي بحسب الشريعة الإسلامية. وأضاف: "تعتبر أوامر الشريعة الإسلامية واضحة وصريحة وتنص على أن ترتدي النساء ملابس محتشمة، ولا يوجد هناك نص صريح أن يكون غطاء الرأس أو العباية باللون الأسود".

وتكلَم ولي العهد خلال المقابلة عن حقوق المرأة السعودية قبل العام 1979، وقال: "كنا نعيش حياة طبيعية جدًا حالنا حال باقي دول الخليج العربي، وكانت النساء تقود السيارات وكان يوجد دور سينما في السعودية ولم تكن هناك أية قيود على الوظائف التي تشغلها النساء….كنّا أناسًا طبيعيين كأي مجتمع في طور التقدَم حتى جاءت أحداث 1979".

وتعتبر قرارات سموّه بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة إلى جانب فتح دور السينما في السعودية من أكثر القرارات التي أثارت الجدل بين أوساط المجتمع السعودي ولاقت اهتمامًا واسعًا من جميع وسائل الإعلام العالمية مؤخرًا.

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