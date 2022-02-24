"حللوني" .. وصية المنشد شبل يام تفطر قلوب المتابعين

ما يزال الشارع الكويتي والعربي في حالة حزن شديد على وفاة المنشد الصغير حسين العجمي، المعروف بـ"شبل يام"، متأثرًا بإصابته التي عانى منها، جراء حادث سير تعرض له قبل أيام في السعودية.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والدول العربية إلى ما يشبه سرادق عزاء للمنشد الصغي، والذي نعته شخصيات عامة، بجانب المحبين له.

ونعى النشطاء على موقع التدوين "تويتر" المنشد الراحل سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، ليتصدر اسمه قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر".

كما تناقل النشطاء مقاطع فيديو فيديو قديمة له وعددًا من الشيلات والأغاني التي كان يقدمها على قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وصية شبل يام

وصية شبل يام انشروها عفا الله عن الجميع ومن لديه حق عليه فليعفوا عنه الا تحبون ان يغفر الله لكم



#حسين_العجمي pic.twitter.com/hVm7Trnqr2 — أبوفرج الشمري (@hammad1416f) February 23, 2022

ووسط حالة الحزن التي خيمت على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداول بعض النشطاء وصية الطفل الراحل التي طلب من خلالها السماح من كل من تعامل معه كما أعلن مسامحته للجميع من ناحيته.

وطلب شبل في وصيته أن يسامحه كل من أخطأ بحقهم، كما أعلن مسامحته لكل من استلف منه أموالًا.

وكان والد الطفل شبل يام، قد أعلن وفاته دماغيًا ودخوله في غيبوبة داخل العناية المركزة بعد الحادث الذي تعرض له الأسبوع الماضي أثناء عودته من السعودية، وأشار إلى أن حالته كانت غير مستقرة نتيجة النزيف الذي حدث له مع وجود تجمُّع دموي في الرأس.

وناشدت حينها عائلة الطفل شبل من وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد نلقه إلى السعودية لتلقي العلاج هناك، ليستجيب له فورًا وقرر توفير طائرة إخلاء طبي لنقله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة في الرياض

وعن تفاصيل الحادث، قال والد الطفل شبل يام بأن رأسه اصطدم بجسم صلب أدى إلى نزيف في رأسه، كما توقُّف القلب 4 دقائق حتى أسعفه الأطباء في المستشفى، مشيرًا إلى استمرار النزيف لعدة أيام.

ومن ثم، وجه ابن خالة الراحل شكره حينها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على التوجيه بعلاج شبل يام في المستشفى التخصصي بالرياض، قائلًا: "إن هذه المكرمة ليست غريبة على الملك سلمان".

شبل يام

هو المنشد حسين العجمي كويتي الجنسية يبلغ من العمر عشر سنوات.

اشتهر شبل يام بنشيده الشيلات السعودية والخليجية عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل محققًا نسب مشاهدة كبيرة.

عاجل : وفاة المنشد شبل يام بعد أيام من تعرضه لحادث سير في السعودية

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