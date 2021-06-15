وفاة أكبر رب أسرة في العالم.. لديه 38 زوجة و89 طفلًا و33 حفيدًا

توفي رجل يبلغ من العمر 76 عامًا يعتقد أنه رب الأسرة الأكبر في العالم في ولاية ميزورام الهندية.

وأكد رئيس وزراء الولاية ميزورام، زورامتهانجا، نبأ وفاة "زيونا شانا" في تغريدة عبر نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "بقلب حزين ننقل لكم وفاة السيد زيونا شانا".

ويعد "زيونا شانا"، رئيس طائفة دينية تمارس تعدد الزوجات، تاركًا وراءه 38 زوجة و 89 طفلًا و36 حفيدًا.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن "زيونا شانا" كان يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وقال الأطباء لوكالة PTI للأنباء إن حالة تشانا تدهورت في منزله في قريته باكتاونغ تلانغنام. ونقل إلى المستشفى مساء الأحد، حيث أعلن وفاته لدى وصوله.

ومن الصعب القول ما إذا كانت "زيونا شانا" هيو بالفعل رب الأسرة الأكبر في العالم لأن هناك آخرين يدعون اللقب.