وفاة الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال.. حقيقة أم شائعة؟

البوابة - تداول روّاد منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية أنباء حول وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال، المُلقب بـالأمير النائم، الأسبوع الماضي، لكن ما مدى صحة هذه الأخبار؟

والحكاية بدأت، حين نشرت مواقع إخبارية سعودية أنباء تفيد بأن بالأمير الوليد قد فارق الحياة الأسبوع الماضي بعد 18 عامًا من عامًا أمضاها نائمًا على سرير الشفاء فاقدًا للوعي.

وبحسب التقارير المتداولة، فقد كان سبب وفاة الأمير النائم بعد إصابته بنزيف رئوي حاد أدى إلى وفاة الأمير الوليد عن عمر يناهز الـ35 عامًا.

ما حقيقة وفاة الأمير النائم

بعد انتشار أنباء وفاة الأمير النائم، لم يصدر أي بيان رسمي من العائلة المالكة السعودية، حتى هذه اللحظة، فيما لم ينشر والده الأمير خالد بن طلال أو عمته الأميرة ريما بنت طلال أي تفاصيل تتعلق بالأمير الشاب.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول مثل هذه الشائعات عبر وسائل الإعلام في السعودية.

من هو الأمير النائم؟

تعرض الأمير الوليد بن خالد بن طلال لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، وكان يبلغ من العمر حينها 18 عامًا، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم".

ويصر والده الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله الأمير الوليد تحت الأجهزة والمتابعة أملًا في أن يُشفى، وعلّق على هذا الأمر قائلًا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره".

ويحرص الأمير خالد بن طلال، وعمته الأميرة ريما، على مشاركة صور الأمير الوليد بشكل دوري على مواقع التواصل الاجتماعي طالبًا الدعاء له.

عمر الأمير النائم

ولد الأمير الوليد بن خالد بن طلال في عام 1987، إذ أنه يبلغ من العمر 35 عامًا.