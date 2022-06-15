الأمير النائم منذ 17 عامًا في أحدث صوره

يحظى الأمير الوليد بن خالد بن طلال، المعروف بـ"الأمير النائم"، على شعبية كبيرة في الشارع السعودي على الرغم من أنه في حالة غيبوبة كاملة منذ 17 عامًا.

وتحظى جميع الصور التي يتم نشرها للأمير النائم من قبل والده أو أحد أفراد عائلته على تفاعل واسع من قبل النشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي المهتمين بمعرفة تطورات حالته الصحية والحريصين على الاطمئنان عليه.

بالأمس، نشرت عمته الأميرة ريما بنت طلال، صورتين للأمير النائم عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" ليتفاعل معها النشطاء ويعيدوا نشرها مع الدعاء له بالشفاء العاجل.

وأرفقت الأميرة ريما بنت طلال الصورتين بتعليق بسيط قالت فيه: "ربي يحفظكم" دون تقديم المزيد من المعلومات عن الحالة الصحية للأمير أو إن كان هناك أي تطورات.

وظهر الأمير النائم في الصورتين برفقة والده الأمير خالد واثنين من أبنائه، فيما كان عمه الأمير الوليد بن طلال متواجدًا إلى جانبه.

الأمير النائم

تعرض الأمير الوليد بن خالد بن طلال لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، وكان يبلغ من العمر حينها 18 عامًا، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم".

ويصر والده الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله الأمير الوليد تحت الأجهزة والمتابعة أملًا في أن يُشفى، وعلّق على هذا الأمر قائلًا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفًا: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه".

ويحرص الأمير خالد بن طلال مشاركة صور ابنه الأمير الوليد بشكل دوري على مواقع التواصل الاجتماعي طالبًا الدعاء له.

وسبق للأمير النائم تحريك أعضاء من جسمه في 2019 وهو ما جرى توثيقه عبر مقطع فيديو نشرته عمته الأميرة ريما.

عمر الأمير النائم

ولد الأمير الوليد بن خالد بن طلال في عام 1987، إذ أنه يبلغ من العمر 34 عامًا.