وفاة البلوجر المصري بدر دراز بعد انتصاره على إدمان الكحول

سادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد إعلان نبأ وفاة البولجر بدر، المعروف بـ" بدر دراز "، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

ونعى النشطاء الراحل بدر دراز الذي كان قد أعلن سابقًا انتصاره على إدمان الكحول قبل أن يُشخص بمرض السرطان.

وكان بدر قد أعلن انتصاره على إدمان الكحول، وكتب في منشور محتفلًا بمرور عام: "النهاردة بقالي سنة بالضبط مبطل كحول الحمد لله" قبل أن يعلن إصابته بمرض السرطان.

وتصدر اسم بدر حديث السوشال ميديا قبل أيام بعدما نشر رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، والتي اعتبرها البعض وكأنها رسالة وداع.

وتحدث بدر دراز في رسالته الأخيرة عن مرضه قائلًا: "الوضع يزداد سوءا بصورة مبالغ فيها، معي كارت يثبت أني مريض سرطان، وأتابع في معهد الأورام بأقصى سرعة احتاج الدواء لأن جميع أدوية الألم لا تؤثر في حالتي، الدواء مش بيجيب نتيجة معايا أنا بطلع في الروح”.

واختتم بدر دراز رسالته بالقول: "أنا بطلع في الروح" وطلب مساعدة متابعيه.