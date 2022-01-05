وفاة الشيخ صالح اللحيدان .. تعرف على سيرة عضو هيئة كبار العلماء السعوديين

تصدر اسم الشيخ صالح بن محمد اللحيدان قائمة الأكثر تداولًا على محرك البحث "غوغل" في السعودية بعد إعلان وفاته اليوم الأربعاء عن عمر يناهز الـ90 عامًا.

وذكرت تقارير محلية أن وفاة الشيخ صالح اللحيدان جاءت "بعد معاناة مع المرض"، وكان من علماء السعودية البارزين حيث ساهم بمسيرة علمية طويلة امتدت لأعوام وعبر العديد من المؤلفات الشرعية التي خدم بها الشريعة الإسلامية رحمه الله تعالى.

كما نشرت أسرة اللحيدان تغريدة على موقع تويتر جاء فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة الإسلامية في وفاة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد اللحيدان، رحمه الله رحمة واسعة، والصلاة على شيخنا اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض".

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي على خبر وفاة الشيخ اللحيدان ونعوه من خلال وسم #صالح_اللحيدان سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة.

من هو صالح اللحيدان

ولد صالح بن محمد اللحيدان في مدينة البكيرية في منطقة القصيم عام 1931.

تخرج اللحيدان من كلية الشريعة بالرياض عام 1959م، وعمل سكرتيرًا وملازمًا قضائيًا للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية السابق في الإفتاء بعد تخرجه، إلى أن عين عام 1963م مساعدًا لرئيس المحكمة الكبرى في الرياض، ثم صار رئيسًا للمحكمة عام 1964م.

حصل على رسالة الماجستير من المعهد العالي للقضاء عام 1969م واستمر رئيسًا للمحكمة الكبرى إلى أن عين عام 1970م قاضي تمييز وعضوًا في الهيئة القضائية العليا.

وفي عام 1982م عين رئيسًا للهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، واستمر في ذلك نائبًا لرئيس المجلس في غيابه إلى أن عين عام 1992م رئيسًا للمجلس في الهيئة العامة والدائمة.

وهو أيضًا عضوًا في هيئة كبار العلماء منذ إنشائها عام 1971م وعضو في رابطة العالم الإسلامي، وكان له نشاط في مجلة الراية الإسلامية ومديرها ورئيس تحريرها، وله دروس في المسجد الحرام تذاع، نُحي من رئاسة القضاء العدلي عام 1430هـ

المؤلفات

شرح القواعد الأربع.

فضل دعوة محمد بن عبد الوهاب.

إيضاح الدلالة في وجوب الحذر من أصحاب الضلالة.

شرح حديث معاذ "حق الله على عبيده".

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