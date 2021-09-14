وفاة الطفلة لين أبو حطب في ستشفى حكومي تثير غضب الشارع الأردني

سيطرت حالة من الحزن على الشارع الأردني بعد إعلان وفاة الطفلة لين أبو حطب عن عمر يناهز الـ5 سنوات في أحد المستشفيات الحكومية بعد إخفاق الكوادر الطبية في تشخيص مرضها وعلاجه.

وروى والد الطفلة لين لوسائل الإعلام المحلية التسلسل الزمني للإجراءات التي اتخذها طوال فترة مرض طفلته وتنقله بين المستشفيات واختلاف التشخيص باختلاف الأطباء حتى إعلان وفاتها يوم أمس الاثنين 13 سبتمبر 2021.

وقال ماهر أبو حطب بأن رحلة علاج ابنته لين بدأت بتاريخ 3 سبتمبر الجاري حين نقلها إلى مستشفى البشير الحكومي وهي تعاني من ألم حاد في البطن حيث تم تشخيصها بأنه "التهاب في المسالك البولية" وتمت معالجتها بناء على هذا التشخيص.

وبعدها قال الأب بأن ألم ابنته ما تزال تتألم ليقوم بنقلها إلى المستشفى ذاته لتُشخص الحالة في المرة الثانية على أنها التهاب في الأمعاء، وبعدها قام بعرضها على طبيب خاص والذي أبلغه بأن ابنته مصابة بـ "الزايدة"، وطلب منه الذهاب لأقرب مستشفى.

وبعدها توجه إلى مستشفى البشير للمرة الثالثة ليتم تشخيص الحالة على أنها "زايدة"، بعد انتظار 4 ساعات أدخلت بعد ذلك إلى غرفة العمليات ولكن بعد فوات الأوان حيث كانت الزائدة قد انفجرت.

وتابع: "في اليوم الثاني أبلغت والدة الفتاة الطبيب بأن بطن الفتاة منفوخ، فأبلغها بان هذه غازات ويجب عليها المشي لإخراجها، إلا أن الغازات لم تخرج بعد المشي ليتقرر لها عملية جديدة، وعند خروجها من غرفة العميات كانت مفارقة للحياة".

وقال والد ليان بأن تقرير الطب الشرعي في المستشفى أبلغهم بأن سبب الوفاة هو خطأ طبي، فيما توعد مدير المستشفى الدكتور عبد المانع السليمات بمحاسبة كل من قصّر في قضية الطفلة لين.

وقال السليمات إنه تم تشكيل لجنة تحقيق حيادية في القضية، وسيتم محاسبة كل من قصر وسيصدر التقرير النهائي في وقت لاحق اليوم.

وأثارت وفاة الطفلة لين غضب الشارع الأردني الذي ترجم غضبه بتغريدات على موقع التدوين "تويتر" طالبوا من خلالها بمحاسبة المسؤولين في وزارة الصحة الأردنية ومستشفى البشير.

واستذكر المغردون مئات القصص المشابهة التي يعيشها المواطن الأردني في أروقة المستشفيات الحكومية والمعاملة السيئة التي يتلقونها هناك وضعف الخدمات الطبية الممنوحة لهم.