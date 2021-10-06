وفاة اللواء بداح الفغم.. تعرف على مرافق الملك عبدالله ووالد عبدالعزيز الفغم

أعلن الحساب الرسمي لعائلة الفغم عبر موقع التدوين "تويتر" وفاة اللواء بداح والد اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم، المرافق الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار الحساب إلى أن صلاة الجنازة على الراحل اللواء بداح الفغم المطيري في مسجد الراجحي مغرب هذا اليوم ونستقبل التعازي في منزله بقرطبة.

بقلوبٍ مؤمنة و راضية بقضاء الله و قدره انتقل إلى رحمة الله تعالى جدي

بداح بن عبدالله بن هايف الفغم

وستتم الصلاة عليه في مسجد الراجحي مغرب هذا اليوم ونستقبل التعازي في منزله بقرطبة

ان لله وان اليه راجعون

وصبرا جميل والله المستعان. pic.twitter.com/23sePbtlOO — بداح بن طلال الفغم (@ltbdah) October 6, 2021

يذكر أن بداح الفغم المطيري هو والد عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز حتى مقتله يوم 28 سبتمبر 2019.

عمل اللواء بداح مرافقًا شخصيًا للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لمدة امتدت إلى ثلاثين عامًا.

وتبقى للواء بداح الفغم، بعد وفاة عبدالعزيز، خمسة أبناء أصحاء وهم طلال ونوّاف وعبد الله وبدر وسعود.

وعبر وسم "#بداح_الفغم_في_ذمه_الله" توالت التغريدات المعزية باللواء الراحل، سائلين الله تعالى أن يتغمد روحه وروح ابنه اللواء عبدالعزيز الجنة.

اللواء عبدالعزيز الفغم

اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري (20 يوليو 1971 – 28 سبتمبر 2019)، كان الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي السعودي.

قتل اللواء عبدالعزيز الفغم في يوم السبت 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 بمدينة جدة، في منزل صديقه فيصل السبتي في حي الشاطئ، والذي كان يزوره، وبحضور تركي السبتي.

وعندما كان في زيارة لمنزل صديقه (فيصل السبتي) دخل عليهم الجاني الذي يدعى ممدوح مشعل آل علي في المنزل (وهو صديق سابق للواء) ونشب بينهما نقاش بسبب خلاف شخصي قديم، فخرج ممدوح آل علي من البيت وعاد ومعه سلاح فأطلق أعيرة نارية فأصاب عبد العزيز الفغم، وتركي السبتي، ثم تحصّنَ الجاني في نفس البيت وتبادل إطلاق النار مع الجهات الأمنية التي قتلته فورًا، نُقل الفغم إلى المستشفى وتوفيَ هناك بسبب إصابته.

الجاني

ممدوح مشعل ممدوح آل علي، عاطل عن العمل، كان عمله سابقًا فني صيانة طائرات في شركة بي أيه إي سيستمز السعودية، أبوه هو الدكتور مشعل آل علي عضو سابق في مجلس الشورى السعودي.

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