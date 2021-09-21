وفاة المشير محمد طنطاوي .. وزير الدفاع المصري السابق في سطور

ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن وزير الدفاع المصري الأسبق، محمد حسين طنطاوي توفي صباح اليوم الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 عن عمر يناهز الـ85 عامًا.

وكان المشير طنطاوي قد تعرض لأزمة صحية قبل ثلاثة أشهر.

وتولى المشير طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.

من هو المشير محمد حسين طنطاوي ؟

ولد المشير محمد حسين طنطاوي بتاريخ (31 أكتوبر 1935) لأسرة مصرية نوبية.

تخرج محمد طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان.

شارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

بعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري.

عمل في عام 1975 ملحقًا عسكريًا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان.

تدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993م.

مناصب المشير محمد الطنطاوي:

الملحق العسكري في باكستان.

قائد الكتيبة 16 أثناء حرب أكتوبر 1973.

قائد اللواء 136 مشاة ميكانيكا

قائد الفرقة 18 مشاة ميكانيكا

قائد فرع التخطيط، قسم العمليات الميدانية للجيش.

رئيس فرع العمليات، قسم العمليات الميدانية للجيش.

رئيس فرع العمليات، بهيئة عمليات القوات المسلحة.

قائد فرقة المشاة الآلية.

قائد فرع التخطيط بالقوات المسلحة.

رئيس أركان الجيش الثاني الميداني.

قائد الجيش الثاني الميداني.

قائد الحرس الجمهوري.

رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.

وزير الدفاع في 20 مايو 1991.

القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي 1 أكتوبر 1993.

رقي إلى رتبة المشير في 4 أكتوبر 1993.

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر بالفترة من 11 فبراير 2011 حتى 30 يونيو 2012.

مستشار رئيس الجمهورية في 12 أغسطس 2012

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