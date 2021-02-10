وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي بفيروس كورونا

توفي رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي، في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021 عن عمر يناهز الـ87 عامًا.
وكشفت وسائل إعلام محلية في الأردن بأن المجالي توفي بعد إصابته بفيروس "كورونا" المُستجد رغم تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح ضمن حملة وطنية للتطعيم ضد الفيروس بدأت منتصف شهر يناير الماضي.
بدوره قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية فراس الهواري إن من المحتمل إصابة بعض الأفراد الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح بسبب عدم الوصول إلى الفعالية الكاملة.
وأضاف الهواري أن تلقي الجرعة الأولى يؤمّن الفرد بدرجة أقل من تلقيه الجرعتين، بالإضافة إلى أن تلقي الجرعتين يحتاج إلى أسبوعين إلى 3 أسابيع لكي تتشكل المناعة المطلوبة للوقاية من الفيروس.
عبدالهادي المجالي في سطور
عبد الهادي المجالي من مواليد محافظة الكرك جنوبي العاصمة الأردنية عمان، وهو رئيس مجلس النواب الأردني لتسع دورات برلمانية، وشكل حزب العهد الأردني عام 1988م ثم تلاه الحزب الوطني الدستوري ثم حزب التيار الوطني الأردني.
حياة عبدالهادي المجالي الشخصية
المجالي متزوج وله ثلاثة أبناء وجد لسبعة أحفاد.
المؤهلات العلمية
- بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة بغداد عام 1957
المناصب التي شغلها
- تدرج في عدة مناصب بسلاح الهندسة الملكي
- 1957-1976 مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة
- 1976 رئيس هيئة الأركان العامة
- 1981 سفير الأردن في الولايات المتحدة الأمريكية
- 1985-1989 مدير الأمن العام
- 1990 مدير عام مؤسسة الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية
- 1992 أمين عام حزب العهد
- 1993 عضو مجلس النواب الثاني عشر
- 1996-1997 وزير الأشغال العامة والإسكان
الخبرات العملية
- عضو في المركز العالمي للدراسات الإستراتيجية
- عضو جمعية الشؤون الدولية.
- عضو الجمعية الأردنية – البريطانية
- عضو في الرابطة الأردنية – اللبنانية
- رئيس جمعية الصحابي تميم بن أوس الداري
الأوسمة
- وسام نوتة الشرف من درجة قائد /الولايات المتحدة الأمريكية
- وسام الصليب الأكبر للكفاءة العسكرية/ فرنسا
- وسام الشرق الأوسط الذهبي مع الوشاح/ إسبانيا
- وسام الراية المشرقة مع النجمة/ الصين
- بالإضافة إلى العديد من الأوسمة الأردنية والعربية الرفيعة
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