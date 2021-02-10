وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي بفيروس كورونا

توفي رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي، في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021 عن عمر يناهز الـ87 عامًا.

وكشفت وسائل إعلام محلية في الأردن بأن المجالي توفي بعد إصابته بفيروس "كورونا" المُستجد رغم تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح ضمن حملة وطنية للتطعيم ضد الفيروس بدأت منتصف شهر يناير الماضي.

بدوره قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية فراس الهواري إن من المحتمل إصابة بعض الأفراد الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح بسبب عدم الوصول إلى الفعالية الكاملة.

وأضاف الهواري أن تلقي الجرعة الأولى يؤمّن الفرد بدرجة أقل من تلقيه الجرعتين، بالإضافة إلى أن تلقي الجرعتين يحتاج إلى أسبوعين إلى 3 أسابيع لكي تتشكل المناعة المطلوبة للوقاية من الفيروس.

عبدالهادي المجالي في سطور

عبد الهادي المجالي من مواليد محافظة الكرك جنوبي العاصمة الأردنية عمان، وهو رئيس مجلس النواب الأردني لتسع دورات برلمانية، وشكل حزب العهد الأردني عام 1988م ثم تلاه الحزب الوطني الدستوري ثم حزب التيار الوطني الأردني.

حياة عبدالهادي المجالي الشخصية

المجالي متزوج وله ثلاثة أبناء وجد لسبعة أحفاد.

المؤهلات العلمية

بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة بغداد عام 1957

المناصب التي شغلها

تدرج في عدة مناصب بسلاح الهندسة الملكي

1957-1976 مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة

1976 رئيس هيئة الأركان العامة

1981 سفير الأردن في الولايات المتحدة الأمريكية

1985-1989 مدير الأمن العام

1990 مدير عام مؤسسة الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية

1992 أمين عام حزب العهد

1993 عضو مجلس النواب الثاني عشر

1996-1997 وزير الأشغال العامة والإسكان

الخبرات العملية

عضو في المركز العالمي للدراسات الإستراتيجية

عضو جمعية الشؤون الدولية.

عضو الجمعية الأردنية – البريطانية

عضو في الرابطة الأردنية – اللبنانية

رئيس جمعية الصحابي تميم بن أوس الداري

الأوسمة

وسام نوتة الشرف من درجة قائد /الولايات المتحدة الأمريكية

وسام الصليب الأكبر للكفاءة العسكرية/ فرنسا

وسام الشرق الأوسط الذهبي مع الوشاح/ إسبانيا

وسام الراية المشرقة مع النجمة/ الصين

بالإضافة إلى العديد من الأوسمة الأردنية والعربية الرفيعة

تميم بن حمد يحتفل باليوم الرياضي بملابس كاجوال على الممشى

تزامنًا مع وصول مسبار الأمل إلى المريخ.. معالم الأردن تزدان بلون الكوكب الأحمر

لعشاق الترفيه والإثارة... السعودية تبني أطول وأسرع "أفعوانية" في العالم