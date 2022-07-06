وفاة مشهور سناب شات سعد المهنا

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مشهور تطبيق "سناب شات" سعد المهنا ، المعروف بأنه صاحب حساب "إيفنت الرياض".

وقالت صفحات إخبارية على موقع التدوين "تويتر" أن سعد المهنا توفي يوم أمس الاثنين، 5 يوليو 2022، دون كشف المزيد من التفاصيل المتعلقة بعمره أو سبب وفاته.

وذكرت هذه الصفحات بأن الصلاة الجنازة على المشهور السعودي قد أقيمت يوم أمس في جامع البابطين في العاصمة السعودية الرياض.

وكان آخر ظهور للمشهور السعودي عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات" يوم السبت الماضي، فيما كان آخر ظهور له عبر حسابه على موقع التدوين "تويتر" في الـ31 من يونيو الماضي.

سبب وفاة سعد المهنا صاحب سناب ايفنت الرياض

أشار مصدر قال بأنه مقرب من سعد المهنا بأن وفاته كانت بعد تعرضه لنوبة قلبية.

من هو سعد المهنا ؟

أحد مشاهير تطبيق "سناب شات" وهو صاحب حساب "إيفنت الرياض" الذي كان يستخدمه لنشر تفاصيل المطاعم والمقاهي الشهيرة في الرياض.

وكان سعد المهنا يقوم عبر منصة سناب شات بتغطية الفعاليات في العاصمة السعودية الرياض كان أبرزها موسم الرياض.

موسم الرياض

مهرجان ترفيهي عالمي يقام في العاصمة السعودية الرياض.

يهدف موسم الرياض إلى تحويل العاصمة السعودية إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

انطلق موسم الرياض للمرة الأولى في العام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر.

انطلق موسم الرياض في نسخته الثانية في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.