وفاة مظلي في رحلة ببدلة مُجنحة في سماء سويسرا

أعلنت الشرطة السويسرية أن مظليًا ألمانيًا توفي في حادث تحطم بعد قفزه من طائرة هليكوبتر مرتديًا بذلة مُجنحة.

وكان المظلي البالغ من العمر 33 عامًا واحدًا من ثلاثة قفزوا من المروحية عصر أمس الأربعاء بالقرب من Walenstadt في كانتون كانتون سانت غالن لكن اثنين فقط تمكنا من الوصول بسلام إلى الأرض.

وقالت الشرطة إن عملية تفتيش بطائرة هليكوبتر عثرت على جثة الرجل الذي أعلنت وفاته في مكان الحادث دون ذكر اسمه.

ويستلزم "القفز المظلي الأساسي-BASE" عادةً القفز من نقطة ثابتة مثل جسر أو مبنى أو جرف باستخدام مظلة أو ارتداء ملابس طيران خاصة تسمى "بذلة مجنحة"، والتي من المفترض أن تسمح للقافز بالانزلاق على الأرض.

وعلى عكس الأشكال الأخرى من القفز بالمظلات، مثل القفز بالمظلات من الطائرات، يتم تنفيذ قفزات BASE من أجسام ثابتة تقع عمومًا على ارتفاعات أقل بكثير، ولا يحمل المظلي سوى مظلة واحدة.

ويعتبر القفز BASE أكثر خطورة بشكل ملحوظ من أشكال القفز بالمظلات الأخرى، ويعتبر على نطاق واسع أحد أخطر الرياضات.

باكستان تقرر حظر الإنترنت على أي شخص يرفض تلقي لقاح "كورونا"

رياض محرز يعلن خطوبته إلى حبيبته الحسناء الشقراء.. تعرف عليها

في طريقهن لاستقبال والدهن بالمطار.. وفاة أم وبناتها الأربع بحادث سير مروع في لبنان