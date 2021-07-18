وفق إجراءات احترازية مشددة.. هكذا أنهى الحجاج طواف القدوم في المسجد الحرام

يُعد "طواف القدوم" أحد سُنن الحج فهو بمثابة تحية الحاج للبيت الحرام ويبدأ وقتُه حين دخول مكَّةَ المكرمة، وينتهي بالوقوفِ بعَرَفة، وهذا مذهب الجمهورِ الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة.

وقبل ساعات، أنهت طلائع الحجاج صباح طواف القدوم في المسجد الحرام وسط إجراءات احترازية مكثفة لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وصول أول طلائع حجاج بيت الله الحرام لمراكز الاستقبال والترحيب بالحجاج، حسب مواعيد التفويج المخصصة لهم.#حج1442 #بسلام_آمنين pic.twitter.com/4OZp5Ma4bJ — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 17, 2021

وبحسب مصادر مطلعة، فقد استقبلت 4 مراكز الليلة الماضية الحجاج في "النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا"، ثم وصلت فجرًا طلائع حافلات الحجاج إلى مركز الزايدي استعدادًا لأداء مناسك حج هذا العام.

وبحسب المصادر، فإنه في كل 3 ساعات يدخل 6 آلاف شخص لتأدية طواف القدوم" في الحرم المكي، ويتم خلال الطواف وبعد خروج كل مجموعة عملية تعقيم للحرم.

وبعد الانتهاء من طواف القدوم يغادر جميع الحجاج المسجد الحرام من محطة "باب علي" وصولًا إلى ساحة جسر الجمرات في منى، بما لا يقل عن 200 حافلة، وبمتوسط ألفي حاج لكل 3 ساعات.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت أن مناسك الحج لهذا الموسم ستقتصر على 60 ألفًا فقط من المواطنين والمقيمين داخل السعودية، مع اشتراط تلقيهم اللقاح ضد فيروس "كورونا".

#بسلام_آمنين يصل ضيوف الرحمن لبيت الله الحرام؛ لأداء طواف القدوم وفق الضوابط والإجراءات الصحية والتنظيمية.#وزارة_الحج_والعمرة #حج1442 هـ pic.twitter.com/HF21XvvqDi — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 17, 2021

كما اشترطت الوزارة أن يكون الحاج خالي من الأمراض المزمنة، وأن يكونوا ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عامًا وحاصلين على اللقاح.

وشهد حج 1441 هـ/2020 م موسمًا استثنائيا للحج حيث اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج، في 2019 من كل أرجاء العالم.

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