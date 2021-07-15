ولادة ماعز بوجه إنسان يثير الرعب في الهند.. والسكان عبدوه لجلب الحظ!

أعاد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور مرعبة لماعزٍ ولد بوجه بشري وبدون ذيل لكنه توفي بعد دقائق من ولادته.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد ولد الماعز في منزل مزارع هندي بقرية سيلتيبادا الواقعة بولاية سونجاد تالوكا بأربعة أرجل وأذنين مثل أقرانه ولكن عينيه وأنفه وفمه كان شبيهًا بالإنسان.

#WATCH | Baby goat born with a human face is being worshipped like God; pics and videos go #Viral!#goat pic.twitter.com/nGEgYEKjfE — Zee News English (@ZeeNewsEnglish) April 9, 2021

وذكر السكان المحلين لوسائل الإعلام بأن الحيوان المرعب توفي بعد 4 ساعات من ولادته لكن سكان القرية رفضوا دفنه وقاموا بعبادته واعتبروه آلهة قادمة من عند الأسلاف.

وذكر مغردون بأن مقطع الفيديو قديم وتم تصويره نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي.

وكانت مصر قد شهدت قبل أشهر ولادة ماعز برأس قرد قيل أنه تم ولادتها في مصر وبالتحديد في محافظة أسيوط.

وانتشرت حينها مقطع فيديو للماعز من داخل الحظيرة لقطع الشك حول تعديل صورته ببرامج الفوتوشوب.

وقال طبيب بيطري مُختص يدعى محمد يوسف أن ما أصاب الماعز هو تشوه خُلقي يحدث بشكل طبيعي في العادة إلا أنه هذه المرة صادف أن يظهر بشكل وجه القرد.

وأضاف الطبيب البيطري أن مثل هذه الحالات لا تتمكن من العيش لفترة طويلة وهو بالفعل ما أصاب الماعز الصغير بعد يومين من ولادته وبحسب بعض المصادر أن والدته خافت من إرضاعه لذلك مات الصغير من قلة الاهتمام والجوع.

وأعرب سُكان محافظة أسيوط حينها عن قلقهم وخوفهن حيث أن أغلبهم رفض الاقتراب من الماعز الصغير وتقديم العناية له خوفًا من أن يلتهمهم أو يتحول لمخلوق شرس عندما يكبر.