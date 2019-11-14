ولي عهد دبي يطفئ شمعته الـ37 اليوم.. والأميرة هيا تعايد والدها الملك حسين

توجه المهنئون في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مواقع التواصل الاجتماعي اليوم لتهنئة ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بعيد ميلاده.

ويبلغ الشيخ حمدان من العمر 37 عامًا في 14 نوفمبر، وهو الابن الثاني لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأمه الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

ويُعرف الشيخ حمدان بشعره النبطي، وقد أصدر عدة مجموعات شعرية منها ما تم تلحينه وغنائه، كما يطلق عليه لقب فزاع التي تعني الشخص الذي يهب ليفزع لنجدة ومساعدة كل من هم في محنة أو مأزق.

كما يصادف اليوم عيد ميلاد العاهل الأردني السابق الملك الراحل الحسين بن طلال، والد الأميرة هيا التي لا تزال منشغلة بمعركتها القضائية مع زوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والد فزاع.

وعايدت الأميرة هيا عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" والدها الراحل بالقول: "بابا.. في مثل هذا اليوم قبل أربعة وثمانون عامًا، أصبح العالم مكانًا أفضل. ولا تزال ذكراك وإرثك يشعان ألقًا. ستبقى دومًا معنا وفي قلوبنا وفكرنا وصلواتنا".

وكانت الأميرة هيا قد شهدت يوم الثلاثاء الماضي جلسة جديدة في المحكمة العليا بلندن في الدعوى المطروحة والمتعلقة بطلاقها من الشيخ محمد ورعاية طفليهما.

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خلال الجلسة التمهيدية التي جرت في نهاية شهر يوليو تموز الماضي كانت الأميرة هيا قد تقدمت بطلب بحماية أبنائهما من الزواج القسري وآخر بعدم المضايقة.

وتنضم الأميرة هيا بنت الحسين بذلك إلى قائمة طويلة من الشخصيات ذات النفوذ والثروة الذين رفعوا دعاوى أمام محاكم الأسرة في بريطانيا.

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