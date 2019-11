ولي عهد دبي يطفئ شمعته الـ37 اليوم.. والأميرة هيا تعايد والدها الملك حسين

بابا في مثل هذا اليوم قبل أربعة وثمانون عاماً، أصبح العالم مكاناً أفضل. ولا تزال ذكراك وإرثك يشعان ألقاً. ستبقى دوماً معنا وفي قلوبنا وفكرنا وصلواتنا. ١٤ /١١ /١٩٣٥ - ٧ /٢ /١٩٩٩ Baba, eighty-four years ago today the world became a better place. Your memory and legacy shine bright. Forever with us, in our thoughts, prayers and hearts (14th Nov 1935 - 7 Feb 1999)

A post shared by Haya Bint Al Hussein (@hrhprincesshaya) on Nov 14, 2019 at 12:01am PST