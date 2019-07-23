ومن الحب ما قتل... هندي ينتحر شنقًا في بث مباشر على "فيسبوك"

لم يتمكن شاب هندي يبلغ من العمر 22 عامًا من التصالح مع حقيقة أن صديقته أصبحت مخطوبة من رجل آخر حتى أقدم على الانتحار شنقًا في بث مباشر على موقع "فيسبوك".

ونشر الشاب "شيام سيكارفار" لقطات صادمة سجلت بواسطة تطبيق "فيسبوك لايف" الذي يتيح بث فيديو مباشرة عبر كاميرا الهاتف، أثناء إقدامه على الانتحار داخل معبد ديني في قرية "رايبها" قرب مدينة "أغرة" شمال البلاد.

وفي رسالة انتحار تركها، اعتذر الشاب لوالديه على ما فعله وطلب منهما التبرع بأعضاء جسمه بعد موته.

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وأوضح سبب دفعه إلى الانتحار قائلًا: "أفتقدها ولا أستطيع العيش من دونها.. لا أستطيع تحمل حقيقة أنها سوف تتزوج من شخص آخر".

واستدرك: "تأثرت بالإجهاد بسبب فقدانها لدرجة أنني فقدت وظيفتي"، في حين عثر سكان محليون على جثته صباح السبت الماضي.

وفي التسجيل الذي يستغرق 4 دقائق، طلب سيكارفار من السلطات عدم محاسبة أحد على موته.

وأغلقت عائلة المنتحر صفحته في "فيسبوك"، وليس واضحًا كم من الوقت ظل الفيديو متاحًا للمشاهدة على الإنترنت وعدد المشاهدات التي حققها قبل حذفه.