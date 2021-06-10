ياسر الفيصل ويارا النملة في المطعم نفسه.. هل هي السمراء الحزينة؟

لا شيء يخفى عن أعين رواد مواقع التواصل، حيث استطاعوا كشف علاقة بين مشهورين عن طريق ملاحظة التشابه بين صور شاركاها بشكل منفصل أثناء وجودهما في إحدى المطاعم.‎

وكتبت عدة حسابات على تطبيق "إنستغرام" تُعنى بأخبار المشاهير العرب تفاصيل "مضحكة" عن الصورة التي نشرها كل من ياسر ويارا عبر حسابيهما الرسمي على تطبيق "سناب شات" للسفرة التي يبدو على أنها مشتركة لهما.

وكتب أحد الحسابات: "ركزوا على الطبق الاحمر الي فوق صاير ف النص في الصورتين ونفس الأكل وطرف الشوكة عند الي فوق في صورة يارا وصايرة على اليسار في صورة ياسر !!!!".

وتساءل ناشطون فيما إذا كانت "يارا" هي "السمراء الحزينة" التي لطالما تغنى بها ياسر عبر حسابه على "سناب شات" وألمح الى أنه يفضل الارتباط بفتاة "سمراء" بدلًا من البيضاء، وبأنه يفضل أن تكون تتمتع بشخصية هادئة.

من هو ياسر الفيصل؟

يعتبر ياسر الفيصل من الشخصيات الخفية التي لا يعلم أحد الكثير عنها، ويقال أنه كويتي، فيما أكد البعض أنه سعودي الأصل وهو مطلق وليس لديه أطفال، وقد كان أول ظهور له في عام 2012 م عبر موقع تويتر، وهو من مواقع التواصل الاجتماعي المشهورة على الإنترنت، وقد تعرض موقعه للإيقاف لأكثر من مرة نظرًا لأسلوبه اللاذع وانتقاداته الشديدة على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعدها انتقل إلى "سناب شات"، والذي أيضًا تعرض لإغلاق حساباته الرسمية عدة مرات، لنفس السبب وهو سلاطة لسانه والبلاغات المتكررة عليه من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان لياسر الفيصل الكثير من الصدامات مع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان سببًا رئيسيًا في شهرة بعضهم، حيث كان يوجه لهم باستمرار النقد سواء على ملابسهم أو إعلاناتهم الكاذبة، وفيما يلي سنعرض عليكم أبرز الشخصيات المشهورة التي تصادم معها ياسر الفيصل وانتقدها أيضًا.

يارا النملة

وتعدُّ يارا واحدة من أشهر السعوديات اللاتي اقتحمن عالم الشهرة بالعمل في عالم المكياج والموضة وفتحت الأبواب أمام المرأة السعودية للظهور في أي مجال، وتبلغ يارا النملة من العمر 25 عامًا فقط، إلا أنّها استطاعت أن تخطف الأنظار إليها، وقد رشحها بعض المعلقين على صورها لتكون أجمل فتاة سعودية للعام 2019.

درست يارا النملة الهندسة المعمارية فى جامعة الأمير سلطان، ثم اتجهت للعمل في مجال الموضة والمكياج ثم أطلقت عملها بوصفها خبيرة تجميل محترفة بعيدًا عن مجال دراستها.