يخت بـ300 مليون دولار يتعرض للتخريب.. ونشطاء البيئة السبب!

البوابة - يواصل نشطاء البيئة لفت أنظار العالم إلى قضيتهم التي يروا بأنها "مفصلية" بطريقة استفزازية من خلال تخريب أعمال فنية ومواقع أثرية وممتلكات خاصة تصل قيمتها لملايين الدولارات.

هذه المرة، أقدم نشطاء من مجموعة تُطلق على نفسها اسم مجموعة فوتورو فيجيتال -Futuro Vegetal group، التي تترجم إلى فيوتشر فيجيتابل -Future Vegetable، بتخريب يخت "كاوس -Kaos" من خلال طلاءه بطريقة مستفزة باللونين الأحمر والأسود وذلك أثناء توقفه في مياه جزيرة إيبيزا الإسبانية.

ولم يكتفِ النشطاء عند هذا الحد، بل رفعوا لافتة كُتب عليها عبارة: “أنت تستهلك معاناة الآخرين"، في إشارة إلى الانبعاثات التي تصدر عن استخدام اليخوت الخاصة وتتسبب في تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري وتلوث مياه البحار والمحيطات.

وقالت المجموعة في بيان رسمي نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع التدوين "تويتر" إن عضوين استخدما طفايات حريق مليئة بالطلاء الأحمر والأسود لتشويه يخت "كاوس" الذي تملكه وريثة الملياردير وول مارت نانسي والتون لوري وتقدر قيمته بـ300 مليون دولار أمريكي.

وأضافت المجموعة في البيان: "السبب الوحيد لاستمرارنا في الحفاظ على نظام اقتصادي يقودنا إلى انهيار اجتماعي بيئي هو الحفاظ على امتيازات هذه الطبقة الصغيرة المتميزة، فالأغنياء يعيشون على معاناة الآخرين."

السلطات الإسبانية تتدخل

أكد الحرس المدني الإسباني اعتقال شخصين تعمدا تخريب يخت متوقف في رصيف ميناء جزيرة إيبيزا صباح الأحد.

ويأتي التحرك الأمني في أعقاب عمل مماثل نفذته المجموعة ذاتها، حين أقدم نشطاء على تخريب طائرة خاصة كانت متوقفة في مطار إيبيزا يوم الجمعة.

وأفادت مجموعة فوتورو فيجيتال في بيان رسمي، بأن هذا العمل التخريبي هو للاحتجاج على أزمة المناخ، وطالبت بفرض حظر شامل على كافة اليخوت والطائرات الخاصة حول العالم.

وأكدت المجموعة بأنهم فخورون بالانضمام إلى الحملة في إيبيزا من أجل زيادة الوعي بقضيتهم، ووصفت الجماعة نفسها بأنها عبارة عن عصيان مدني ومجموعة نشطاء يعملون من أجل مكافحة تغير المناخ.

🇪🇸 Des activistes écologistes ont pu pénétrer ce matin dans l’enceinte de l’aéroport d’Ibiza aux Baléares, et ont vandalisés un jet-privé. pic.twitter.com/OCZlZVIXjB — air plus news (@airplusnews) July 14, 2023

نظرة عامة على يخت كاوس Kaos Yacht

يبلغ طول يخت "كاوس - Kaos"، المُعروف سابقًا باسم Jubilee، 110 مترًا ويُعد أكبر يخت تم صنعه على الإطلاق في هولندا.

يتميز التصميم الخارجي يخت "كاوس - Kaos"، الذي يزن أكثر من 4500 طن، بمزيج من الخطوط المنحنية والألواح الزجاجية في الأسوار بشكل مذهل بصريًا ليبدو اليخت طويلًا وهزيلًا.

ويتضمن التصميم الداخلي الأصلي المصمم من قبل Sorgiovanni الضروريات لإمكانية وصول الكراسي المتحركة في جميع المساحات الفاخرة.