يصل طوله لـ13 سم.. أمريكي يحقق شهرة بأطول إبهام في العالم

تحول طالب أمريكي يبلغ من العمر 20 عامًا يدعى "جاكوب بينا" الى نجم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر فيديو أظهر إبهامه الذي يبلغ طوله نحو 13 سنتيمترًا وصدم المستخدمين.

ويبدأ "جاكوب" الفيديو بإظهار قبضة يده المشدودة مع إبهامه الطويل، وسمع صوته يقول: "يا شباب، هذا هو إبهامي، نعم إنها طويلة جدًا، نعم هي حقيقية ونعم ، لم أخسر أبدًا معركة الإبهام".

وقد أطلق رواد الانترنت لقب "صبي الإبهام" على "جاكوب"، من ويستبورت بولاية ماساتشوستس، وذلك بعدما رأى الناس طول إصبعه غير المألوف.

وقد لفت الطالب الى أنه لا يعلم السبب وراء طول إصبعه غير المتناسب مع يده.

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حسنًا ، إذا كان إبهامه حقيقيًا بالفعل، فلا ينبغي له أن يضيع الوقت في الاتصال بموسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، قد يكون يملك أطول إبهام في العالم.

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