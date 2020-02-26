يعكس العالم الخفي في المملكة.. "ناشونال جيوغرافيك" تشتري فيلم "السعودية الهاربة"

أعلنت شركة "ناشيونال جيوغرافيك - National Geographic" عن شراءها الفيلم الوثائقي "السعودي الهاربة- Saudi Runaway"، الذي يروي قصة فتاة سعودية تحاول الهروب من "زواج مرتب" من قبل والدها المُتسلط.

وقد تم الإعلان عن صفقة شراء حقوق عرض الفيلم أمس الثلاثاء قبل عرضه في مهرجان برلين السينمائي 2020.

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الفيلم من إخراج الألمانية "سوزان ريجينا موريس"، وقد عُرض للمرة الأولى في مسابقة الأفلام الوثائقية العالمية في مهرجان صندانس السينمائي 2020 في يناير.

وحول تفاصيل الفيلم، قالت المخرجة "موريس" بأنها اختارات أن توثق قصة فتاة سعودية تدعى (منى) تحاول جاهدة الهروب من المملكة والاسبتداد على (ثقافة السلطة الأبوية) التي قد تجبرها على الزواج من شخص من اختيار والدها.

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المخرجة الألمانية "سوزان ريجينا موريس"

وقالت المخرجة "موريس":"منى واحدة من أقوى النساء وأكثرهن شجاعة وجرأة، لم يسبق لي أن أرى امرأة سعودية بهذه القوة".

وأردفت تقول: "تجرأت منى على التحدث، فقد شاطرت أحزانها وآلامها معنا لتقدم لنا لمحة عن عالمها خفي". (حسب قولها)

وتابعت: "على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تقع في قلب الشؤون العالمية، إلا أن هناك القليل من الصور التي تعكس الحياة الواقعية هناك، لذا عكست ذلك من خلال فيلم "Saudi Runaway".

يذكر أن المخرجة "موريس" ظهرت لأول مرة في عام 2016 عبر فيلمها "Raving Iran"، والذي تم عرضه في أكثر من 130 مهرجانًا سينمائيًا في جميع أنحاء العالم.

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Raving Iran هو فيلم ألماني-إيراني من تأليف يروي قصة شاب إيراني يعمل كـ"دي جيه" متحديًا القوانين الحكومية في جمهورية إيران.

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