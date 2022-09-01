4 سجناء يترشحون لانتخابات البرلمان الكويتي من خلف القبضان

يتوالى توافد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الكويتي - البرلمان 2022 منذ أيام وحتى العاشر من سبتمبر الجاري في إدارة الشؤون الانتخابية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية وذلك استعدادًا لإجراء الانتخابات الـ19 بتاريخ الكويت.

وكشفت إدارة الشؤون الانتخابية الكويتية السماح لـ4 متهمين بتنظيم انتخابات فرعية بالدائرة الثانية محجوزين بأمر النيابة العامة، بتسجيل أوراقهم كمرشحين للانتخابات النيابة القادمة لخوض سباق انتخابات مجلس الأمة من داخل السجن.

وذكر مصدر في وزارة الداخلية الكويتية أن الوزارة استجابت لمطالب المحجوزين، وذلك لعدم تمكنهم من الذهاب إلى مقر التسجيل لكونهم محبوسين احتياطيًا من قبل النيابة.

مجلس الأمة الكويتي

وبناء على ذلك، توجه ضابط وموظف من إدارة الانتخابات ذهبا إلى السجن العمومي، وأتما عملية تسجيل المرشحين الـ4 في حضور المحامين الخاصين بهم، ومن المقرر أن تُعرض أوراق ترشحهم على لجنة فحص الطلبات، التي ستفحص طلباتهم وسترفع تقريرها النهائي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد.

وأوضح المصدر أن القانون الكويتي لا يحرم السجناء الأربعة من الترشح، لأنهم غير مدانين حتى الآن بحكم قضائي.

كما شهدت الأيام الأولى لفتح باب الترشح أمام المرشحين حضورًا نسائي بارز وسط تفاؤل بأن تحظى المرأة في هذه الانتخابات بدعم شعبي، يؤهلها لحصد أكثر من مقعد بالبرلمان المقبل.

كما شهدت الدائرة الرابعة أعلى عدد من المرشحين بـ27 مرشحًا حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، تلتها الثانية بـ 26 مرشحًا، وحلت الخامسة ثالثًا بـ 23 مرشحًا، ثم الدائرة الثالثة بـ21 مرشحًا، وأخيراً جاءت الدائرة الأولى بـ18 مرشحًا.

كوكسال بابا يرشح نفسه لانتخابات البرلمان الكويتي

كوكسال بابا يرشح نفسه لانتخابات البرلمان الكويتي (تويتر)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت صورة للمشهور التركي كوكسال بابا ضمن دعايته الانتخابية عن الدائرة الانتخابية الثالثة مع وسم #صوتك أمانة.

ورفع المرشح التركي كوكسال بابا ضمن حملته الانتخابية شعار "الكويت تستحق الأفضل"، في إشارة منه إلى أنه الأفضل بين المرشحين وأن تواجده في البرلمان الكويتي سيعود بالنفع الكويت.

وحملت دعاية المشهور التركي توقيع "أخوكم كوكسال بابا" معتبرًا نفسه "كويتي" لديه الحق بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية التركية.

وتفاعل النشطاء الكويتيين مع حملة كوكسال بابا الانتخابية والتي من الواضح أنها مجرد "مزحة" من أحدهم دون معرفة "الهدف" منها.

كوكسال بابا