5 لاعبين يرفضون ارتداء قمصان مجتمع الميم في أمريكا .. هل يلاقون مصير إدريسا غاي؟

قرر عدد من لاعبي فريق "تامبا باي رايز" للبيسبول اتخاذ موقف علني من مجتمع الميم برفض ارتداء شعارات بألوان قوس قزح على قميصهم الرسمي كجزء من احتفالات "شهر الفخر" الخاص بمجتمع الشواذ.

واختار اللاعبون الخمسة عدم ارتداء التعديل الذي أضيف على قميصهم الرسمي بهدف الاحتفال بشهر الفخر خلال مباراتهم يوم السبت أمام فريق شيكاغو وايت سوكس.

وأعلن كل من "جيسون آدم" و"جالين بيكس" و"بروكس رالي" و"جيفري سبرينجز" و"ريان تومسون" رفض ارتداء شعار مجتمع الميم وذكروا بأن هذا القرار نابع من "أسباب دينية".

من جهته قال مدرب الفريق كيفن كاش: "كانت المناقشات بين اللاعبين على مدار الأسابيع القليلة الماضية بناءة كما أنها أكدت على أهمية احترام وجهات النظر المختلفة".

جيسون آدم

بروكس رالي

جيفري سبرينجز

ريان تومسون

وتابع: "ندعم اللاعبين الذين اختاروا عدم ارتداء قمصان الفخر بمجتمع الميم، لأننا في النهاية قلنا ما نريده هو أن يعرفوا أن الجميع مرحب بهم ومحبوبون هنا".

وارتدى معظم بقية لاعبي الفريق قمصان مع تصاميم إضافية لقوس قزح الخاص بمجتمع الشواذ على أكمامهم اليمنى.

وقال اللاعب "جيسون آدم"، البالغ من العمر 30 عامًا: "نبع قرار عدم ارتداء شعار قوس قزح من دوافع دينية، لذا يجب احترام القرار القائم على الدين”.

وتابع: "نحن نحترمهم، لكن لا نريد تشجيع هذه الظاهرة لأننا نؤمن بالمسيح الذي شجعنا على أن نعيش أسلوب حياة يمتنع عن هذا السلوك، تمامًا مثلما شجعني [المسيح] على الامتناع عن ممارسة الجنس خارج حدود الزواج".

فرنسا تحقق مع الاعب إدريسا غاي

يذكر أن منصات التواصل الاجتماعي شهدت قبل أسابيع حملة واسعة للتضامن مع اللاعب السنغالي "إدريسا غانا غاي" الذي يلعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما هدد بالعقوبة من قبل الرابطة الفرنسية لكرة القدم نظير رفضه المشاركة في مباراة ناديه الأخيرة لتجنب ارتداء قميص يحمل علم المثلية.

وعبر النشطاء عن دعمهم لـ"إدريسا" ضد الإجراءات التي قد تتخذها لجنة الأخلاق التابعة للدوري الفرنسي والتي تطلب منه توضيحات حول ما إذا "كان قد رفض ارتداء قميص بألوان مجتمع الميم أم لا" في الجولة الأخيرة للدوري الفرنسي والتي كانت مخصصة لدعم مجتمع لميم من خلال حمل الأندية الفرنسية لقمصان تظهر علم "قوس قزح" على أرقام اللاعبين.

وكان من بين الداعمين لـ"إدراسيا غانا" اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة الذي غرد عبر حسابه على موقع التدوين "تويتر": لا تحزن نحن معك وندعمك والله معك".