70 ألف بطة صفراء تسبح في نهر شيكاغو.. و الهدف إنساني

انطلق أسطول من البط الأصفر بنظارات شمسية رياضية في نهر شيكاغو للاحتفال بـ"مهرجان شيكاغو للبط" وذلك من أجل جمع الأموال لألعاب الأولمبياد الخاص بولاية إلينوي.

وتوافد حشود من الأطفال والبالغين لمشاهدة لحظة إلقاء 70 ألف بطة مطاطية من جسر كولومبوس على نهر شيكاغو وراهنوا على فوز واحدة منها مقابل 5 دولارات للبطة الواحدة.

وبمساعدة Chicago Park District وخفر السواحل، طاف البط إلى خط النهاية في منتصف الطريق إلى جسر Michigan Avenue Bridge.

ونجح المهرجان في جمع حوالي 310.340 دولارًا للأولمبياد الخاص بولاية إلينوي.

وقالت ألكسندرا ماكميلان، منسقة الحدث: "بعنا 70 ألف بطة، وهو إنجاز ضخم".

وفازت بطة المركز الأول بسيارة chevy trailblazer موديل 2021، فيما فازت البطة صاحبة المركز الثاني برحلة شاملة إلى المكسيك والثالثة بـ2000 دولار.

وباعت "بيكي كافانا"، رياضية عالمي للأولمبياد الخاص في إلينوي، حوالي 900 بطة مطاطية، فيما تزامن المهرجان مع عيد ميلادها السادس عشر.

وقال "جو كافانا" عن ابنته المصابة بمتلازمة داون: "هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبون بيكي ويؤمنون بهذه القضية".

وقالت بيكي كافانا: "أمارس ركوب الخيل والجمباز الإيقاعي والسباحة، وأنا متحمس لركوب القارب."