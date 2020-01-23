الأميرة Rapunzel على الواقع.. مراهقة هندية تدخل "غينيس" بأطول شعر في العالم

تمكنت فتاة هندية تدعى "نيلاشي باتيل" من دخول موسوعة "غينيس" للارقام القياسية بأطول شعر قد تمتلكه فتاة مراهقة في العالم للعام الثاني على التوالي.

وبحسب موقع "غينيس" للأرقام القياسية، فإن "نيلاشي" (17 عامًا) تملك شعرًا غزيرًا متدفقًا وصل طوله إلى 1.90 متجاوزة رقمها القياسي السابق المُسجّل في 21 نوفمبر 2018.





ونشرت "غينيس" مقطع فيديو تضمن لقاء مع "باتيل" التي كشفت أنها تقص شعرها لأكثر من 7 سنوات وهو ما مكنها من تحقيق الإنجاز الكبير ودخول الموسوعة العالمية.

وقالت "نيلاشي"، إن أصدقاءها يطلقون عليها لقب "ربونزيل"، تيمنا بالقصة الألمانية الخيالية للأخوين غريم وأصحبت معروفة في الثقافة الشعبية الغربية

ولفتت "نيلاشي" إلى أنها تعاني في تنظيف شعرها بسبب طوله حيث يستغرق نصف ساعة حتى يجف وساعة للتمشيط أسبوعيًا، وهو أمر لا يتم بدون مساعدة والدتها.

وتأمل "نيلاشي"، التي بدأت تطيل شعرها وهي في السادسة من عمرها، أن تحصل في يوم من الأيام على جائزة أطول شعر لشخص بالغ.

وتكرّس "نيلاشي" وهي من بلدة موداسا في ولاية غوجارات، الكثير من الوقت والجهد لضمان بقاء شعرها الشهير سميكًا وصحيًا، مشيرة إلى أنها تلتزم بروتين صارم للحفاظ عليه، حيث تغسل شعرها مرة واحدة في الأسبوع فقط.