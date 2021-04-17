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متبل الباذنجان والرمان

منشور 17 نيسان / أبريل 2021 - 06:00
متبل الباذنجان والرمان
متبل الباذنجان والرمان

متبل الباذنجان بالرمان من المقبلات المميزة لتقديمها على مائدتك وخصوصاً في شهر رمضان المبارك، يقدم لك مطبخ البوابة طريقة عمل متبل الباذنجان بالرمان:

مقادير متبل الباذنجان بالرمان:

  • الباذنجان: 1 حبة (كبيرة الحجم)
  • الطحينة: 3 ملاعق كبيرة
  • لبن زبادي: 4 ملاعق كبيرة
  • زيت الزيتون: ملعقتان كبيرتان
  • الثوم: فصّان (مهروس)
  • الرمان: ملعقتان كبيرتان (حبات، للزينة)
  • عصير الليمون: 3 ملاعق كبيرة
  • ملح: نصف ملعقة صغيرة

طريقة تحضير متبل الباذنجان بالرمان:

  • أولاً قومي بغسل الباذنجان جيداً، ثم أثقبي الحبة بالشوكة.
  • ضعيها في صينية بالفرن لمدة نصف ساعة حتى تستوي جيداً ثم اتركيها لتبرد قليلاً.
  • ثم قومي بخلط الثوم والطحينية واللبن وزيت الزيتون وعصير الليمون في وعاء واتركيه جانباً.
  • قومي بتقطيع الباذنجان من النصف وانزعي اللب بالملعقة واهرسيه جيدًا.
  • ثم أضيفي خليط الطحينة والثوم المحضر سابقا وامزجي الباذنجان معه حتى تتجانس المقادير.
  • 5أخيراً، قدميه في أطباق صغيرة مع تزيين الوجه بحبات الرمان وزيت الزيتون، وصحتين.

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