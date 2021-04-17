متبل الباذنجان والرمان

متبل الباذنجان بالرمان من المقبلات المميزة لتقديمها على مائدتك وخصوصاً في شهر رمضان المبارك، يقدم لك مطبخ البوابة طريقة عمل متبل الباذنجان بالرمان:
مقادير متبل الباذنجان بالرمان:
- الباذنجان: 1 حبة (كبيرة الحجم)
- الطحينة: 3 ملاعق كبيرة
- لبن زبادي: 4 ملاعق كبيرة
- زيت الزيتون: ملعقتان كبيرتان
- الثوم: فصّان (مهروس)
- الرمان: ملعقتان كبيرتان (حبات، للزينة)
- عصير الليمون: 3 ملاعق كبيرة
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
طريقة تحضير متبل الباذنجان بالرمان:
- أولاً قومي بغسل الباذنجان جيداً، ثم أثقبي الحبة بالشوكة.
- ضعيها في صينية بالفرن لمدة نصف ساعة حتى تستوي جيداً ثم اتركيها لتبرد قليلاً.
- ثم قومي بخلط الثوم والطحينية واللبن وزيت الزيتون وعصير الليمون في وعاء واتركيه جانباً.
- قومي بتقطيع الباذنجان من النصف وانزعي اللب بالملعقة واهرسيه جيدًا.
- ثم أضيفي خليط الطحينة والثوم المحضر سابقا وامزجي الباذنجان معه حتى تتجانس المقادير.
- 5أخيراً، قدميه في أطباق صغيرة مع تزيين الوجه بحبات الرمان وزيت الزيتون، وصحتين.
© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)