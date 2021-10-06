سبب زيادة حجم الثدي للعزباء يمكن التقلبات الهرمونية المتعلقة بالدورة الشهرية أن تسبب تورم الثدي، حيث تؤدي الزيادة في هرمون الاستروجين إلى زيادة حجم قنوات الثدى، وعادة ما تبلغ ذروتها حوالي 14 يومًا في الدورة الشهرية، وبعد حوالي 7 أيام تصل مستويات البروجسترون إلى ذروتها هذا يسبب أيضا النمو في غدد الثدى.

اختلاف حجم الثدي ويعد الاختلاف الطفيف في الحجم، ما بين 15% إلى 20% بين الثدي الأيمن والأيسر أمرًا طبيعيًا. وعند معظم النساء يكون الثدي الأيسر أكبر بقليل من الثدي الأيمن، وعدد قليل جدًا فقط من النساء يملكن أثداء متناسقة تمامًا.

أسباب زيادة حجم الثدي المفاجئ للعزباء

التغيرات الهرمونية التى تتعرض لها السيدات أثناء فترة الدورة الشهرية يعمل ذلك زيادة حجم الثدى بشكل مفاجئ.

الحمل يسبب لتغيرات هرمونية مختلفة تسبب زيادة حجم الثدى وهو أمر طبيعى ولا داعى للتوتر.

الافراط في تناول الأطعمة الدهنية والتى تحتوى على الفول الصويا تزيد من حجم الثدى والبطن والارداف وزيادة الوزن.

تناول حبوب منع الحمل تساعد على زيادة حجم الثديين حيث أنها تحتوي على هرمون الأستروجين الذي يسبب زيادة حجم الثدى بشكل مفاجئ .

عدم ممارسة التمارين الرياضية مع الاكثار من تناول الدهون يسبب زيادة حجم الثديين.

يزداد حجم الثدى في فترة البلوغ عند الفتيات نتيجة اندفاع هرمون الاستروجين بنسبة كبيرة مما يسبب تغيرات فى الجسم

الإصابة بأورام سرطانية في الثدي وذلك يعمل على تغيرات الثدي وزيادة حجمه.

ما سبب زيادة حجم الثدي بعد الزواج؟

سبب زيادة حجم الثدي بعد الزواج إن إحدى التغيرات التي تطرأ على جسم المرأة بعد الزواج هي التغيرات التي تحدث عادةً في حجم ثدي المرأة بعد الزواج نتيجة تغير الهرمونات وزيادة الوزن أيضًا.

هل يكبر الثدي مع زيادة الوزن؟

نعم، نظرًا لأن الثديين يتكونان إلى حد كبير من الدهون، فإن زيادة الوزن يمكن أن تزيد أيضًا من حجم الثدي.

أطعمة لتكبير الثدى

المكسرات: ان تناول الكاجو والفول السوداني من أفضل المكسرات في تسمين الصدر

ان تناول الكاجو والفول السوداني من أفضل المكسرات في تسمين الصدر حليب البقر: تساعد الهرمونات الموجودة في حليب الأبقار على تكبير الصدر طبيعيا

تساعد الهرمونات الموجودة في حليب الأبقار على تكبير الصدر طبيعيا المأكولات البحرية: نصائح لتكبير الثدى بالإكثار من تناول المحار لأنه يحفز افراز الهرمونات الأنثوية في الجسم

نصائح لتكبير الثدى بالإكثار من تناول المحار لأنه يحفز افراز الهرمونات الأنثوية في الجسم الفواكه: تناول التوت والتفاح والفراولة هي أيضا نصائح لتكبير الثدى ورفع هرمون الاستروجين في الجسم

علاج لصغر حجم الثدي

ممارسة التمارين الرياضية لتقوية عضلة الصدر

الاعتماد على الزيوت التى يتم دهنها على الثدي ومن أشهر الزيوت التى تفيد فى هذه الحالة زيت البرافين وزيت الزيتون وزيت السمسم

هل صغر حجم الثدي يؤثر على الحمل؟

إن اختلاف حجم الثدي بين الأمهات على الرغم من أنه يبدو مشكلة بعد الإنجاب لدى بعضهن بسبب التفكير في كيفية إشباع الطفل، إلا أن ذلك في الحقيقة لا يشكل عائقًا أمام تغذية المولود؛ حيث أن الحجم هنا لا يؤثر على كمية الحليب اليومي بل على مدى قدرة الثدي على التخزين، بمعنى أن الثدي الكبير يستطيع تخزين كمية حليب كبيرة ولذلك يرضع الطفل عدد مرات أقل يوميًا لأنه يحصل في كل مرة على حليب غزير.

أما الثدي الصغير فيستطيع إشباع الطفل أيضًا ولكن بعد رضعات متعددة على مدار اليوم، ولكن في النهاية يحصل الرضيع على طعامه أيًا كان حجم ثدي الأم.

أما شكل الحلمة أو حجمها فيمكن أن يكونوا مشكلة في بداية أيام الرضاعة إذا كان فم الطفل صغير مقارنة بحجم حلمة الثدي يمكن أن يجد صعوبة خلال الأسابيع الأولى ولكن بمجرد أن يكبر جسم الطفل يتأقلم على الوضع، وإذا كانت الأم ترغب في منح الحليب لطفلها دون إزعاجه فعليها اللجوء إلى مضخات الثدي الخاص بالأطفال الرضع.

هل اختلاف حجم الثديين أمر طبيعي؟

يعد الاختلاف الطفيف في الحجم، ما بين 15% إلى 20% بين الثدي الأيمن والأيسر أمرًا طبيعيًا، وعند معظم النساء يكون الثدي الأيسر أكبر بقليل من الثدي الأيمن، وعدد قليل جدًا فقط من النساء يملكن أثداء متناسقة تمامًا.

لا داعي للقلق يا عزيزتي حيث تختلف أسباب عدم تناسق الثديين من امرأة إلى أخرى، وفي حين قد يؤدي ذلك إلى انخفاض ثقة النساء بأنفسهن، وإذا كان هناك اختلاف كبير بين ثدييكِ أو إذا تغيرت كثافة ثديك فجأة، فقد يكون ذلك مؤشرًا للإصابة بالسرطان ويجب التأكد منه بزيارة الطبيب.

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