روسيا تعلن حصيلة قتلاها في اوكرانيا والامم المتحدة تطالبها بالانسحاب فورا

في اول حصيلة منذ بدء الحرب قبل سبعة ايام، أعلنت روسيا الأربعاء، مقتل 498 من جنودها في أوكرانيا، فيما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يطالبها بالانسحاب "بشكل فوري وغير مشروط" من هذا البلد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن 498 جنديا روسيا قتلوا وأصيب 1597 اخرون في أوكرانيا.

وأضافت إن أكثر من 2870 جنديا أوكرانيا و“قوميين“ قتلوا وأصيب 3700 وفقا لما نقلته وكالات الانباء الروسية.

وأشادت الوزارة ب"شجاعة العسكريين الروس واحترافيتهم أثناء تأدية مهامهم في أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية تواصل توجيه ضربات إلى مواقع البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

واوضح أن ذلك أسفر عن تدمير 1533 موقعا بينها 54 مركز قيادة ونقطة اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و39 منظومة مضادة للجو من طرازات "إس-300" و"بوك إم-1" و"أوسا"، إلى جانب إلى 52 محطة رادار.

وأضاف أن العملية أسفرت عن تدمير 47 طائرة عسكرية على الأرض وإسقاط 13 طائرة في الجو، إضافة إلى 484 دبابة وآلية مدرعة أخرى، و63 راجمة صواريخ و217 مدفعا ميدانيا، و336 قطعة من العربات العسكرية الخاصة و47 طائرة مسيرة.

وذكر كوناشينكوف أن تقدم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أسفر عن سيطرتها على عدة بلدات جديدة، فيما أتمت مجموعة القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية طوق الحصار حول مدينة ماريوبول على ساحل بحر آزوف.

وشدد المتحدث على أن القوات الروسية تتخذ التدابير لضمان سلامة السكان المدنيين في أوكرانيا، بما في ذلك في مدينة ماريوبول حيث قام أفراد "كتائب القوميين الذين بنشر المدرعات ووسائل المدفعية، بما في ذلك راجمات الصواريخ، داخل أحياء سكنية".

وأوضح أن بإمكان سكان المدينة مغادرتها عبر ممر آمن تم فتحه بالاتجاه الشرقي، مضيفا أن الممرات المماثلة جرى فتحها لضمان خروج الراغبين من السكان من العاصمة كييف ومدينة خاركوف الكبيرة (شرق البلاد).

قرار أممي

الى ذلك، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، بأغلبية ساحقة قرارا يدعو روسيا إلى سحب قواتها العسكرية فورا من أوكرانيا.

وصوت لصالح القرار 141 دولة فيما عارضته خمس دول فقط هي روسيا وسوريا وإريتريا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية. وامتنعت 35 دولة عن التصويت.

وأكد القرار التزام أعضاء الجمعية العامة بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا، والتي تمتد إلى مياهها الإقليمية.

و"يأسف" القرار بأشد العبارات حيال "عدوان" الاتحاد الروسي على أوكرانيا انتهاكا للمادة 2 (4) من الميثاق.

ويطالب القرار الاتحاد الروسي بأن يكف على الفور عن "استخدامه للقوة" ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو.

كما يطالب القرار أيضا الاتحاد الروسي "بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط" لجميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا.

ويعرب القرار عن "الاستياء" من قرار الاتحاد الروسي الصادر في 21 فبراير/ شباط 2022 والمتعلق بوضع مناطق معينة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا باعتباره "انتهاكا" لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، ولا يتفق مع مبادئ الميثاق".

ودعا القرار الاتحاد الروسي، إلى الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في الميثاق وإعلان العلاقات الودية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاسبوع الماضي اعتراف موسكو رسميا بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك "جمهوريتين مستقلتين" عن أوكرانيا.

وأطلقت روسيا، قبل سبعة ايام عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.