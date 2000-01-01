اوكرانيا لأمهات الأسرى الروس: تعالين وخذن ابناءكن

اعلنت اوكرانيا الاربعاء، انها اتخذت قرارا يقضي بتسليم الجنود الروس الى امهاتهم شريطة ان يحضرن بانفسهن لتسلمهم.

وقال بيان لوزارة الدفاع الاوكرانية إن "قرارا اتخذ بتسليم الجنود الروسي الأسرى لأمهاتهم، إذا جئن لتسلمهم في أوكرانيا، في كييف".

واضاف "سيتم استقبالك وأخذك إلى كييف حيث سيعاد ابنك لك".

وتابع انه "بعكس فاشيي بوتين، نحن الأوكرانيون لا نشن حربا على الأمهات وأبنائهن الأسرى".

وتقول اوكرانيا إنها أسرت عشرات العسكريين الروس، فيما تنتشر على الانترنت مقاطع لشبان بزي عسكري روسي يبدو عليهم الارتباك ومن دون سلاح.

واعلنت كييف اخيرا عن فتح خط ساخن للأهالي الروس لمعرفة مصير أبنائهم، وما إذا كانوا قتلوا أو أُسروا، فيما بدا مسعى لتقويض الدعم الشعبي الروسي للغزو ب

ونشرت وزارة الدفاع أرقام هواتف وعنوان بريد الكتروني، لتوفير معلومات بشأن روس أسرى، فيما دعيت الأمهات للقدوم إلى كييف لتسلم أبنائهن المفقودين.

اول عملية تبادل

وشهدت منطقة سومي، الواقعة شمال شرقي أوكرانيا الثلاثاء، أول عملية تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الإدارة الحكومية في منطقة سومي، دميترو زيفيتسكي، في بيان له، إن المنطقة"شهدت أول عملية تبادل أسرى.. شملت خمسة عناصر من قوات الدفاع الأوكرانيين مقابل ضابط شرطة عسكرية روسية".

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية الرسمية الإثنين، فتح تحقيق في مزاعم تعذيب أسرى حرب روس على أيدي جنود أوكرانيين.

وقالت اللجنة إن التحقيق "سيتعقب المسؤولين عن تعذيب الأسرى الروس".

وجاءت الخطوة الروسية في أعقاب إشارة المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إلى "حوادث قامت فيها قوات أوكرانية بتعذيب أسرى روس"، وتعهد بـ"تعقب جميع الجناة وتقديمهم إلى العدالة".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، إن ستة الاف عسكري روسي قتلوا خلال الأيام الستة من الحرب.

والاحد، اقرت روسيا بتكبّده خسائر بشرية، لكّن لم تعلن أي حصيلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناتشينكوف إن "العسكريين الروس يثبتون شجاعتهم في مهماتهم القتالية (..) للأسف، هناك قتلى وجرحى. لكن خسائرنا أقل بكثير" من خسائر الجانب الأوكراني، لكنه لم يشر إلى عدد الأسرى.

وحتى الأربعاء، وعلى عكس التوقعات قبيل الحرب، نجح الجيش الأوكراني ف ابطاء الهجوم الروسي على أغلب مدن البلاد .