الجيش يقترب من طرد الرد السريع من الخرطوم

اكد وزير الدفاع السوداني عبدالفتاح البرهان ان قوات الجيش التي يقودها تقترب من طرد قوات غريمه احمد دقلو من العاصمة السودانية واعلن عن خشيته انتقال الحرب إلى ولايات السودان الأخرى بعد قليل من اعلان فشل المفاوضات التي احتضنتها السعودية.

وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في تصريحات مع قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن "قوات الدعم السريع تتركز في المستشفيات ومراكز الشرطة في الخرطوم" مؤكدا أن "وجود الدعم السريع في مؤسسات الدولة يعرقل عمليات الجيش السوداني".

واكد استحاله وجود "حوار مع المتمردين دون وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح".وقال البرهان : "اقتربنا من إنهاء وجود الدعم السريع في الخرطوم" رافضا بشكل مطلق "تدويل القضية السودانية وفرض شروط خارجية على السودانيين"

وتاتي تصريحات البرهان في الوقت الذي اعلن عن فشل كبير للمفاوضات بين قوات الجيش والرد السريع في السعودية بعد دعوة الرياض وواشنطن تحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.

واندلعت اشتباكات ضارية في 15 نيسان/ أبريل الماضي، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين