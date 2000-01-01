ترامب: الصين ستغزو تايوان قريبا بسبب غباء بايدن

اعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأربعاء، عن قناعته بان الصين ستغزو تايوان "عاجلا وليس آجلا" بسبب غباء ادارة خلفه جو بايدن.

وقال ترامب ردا على سؤال خلال مقابلة مع "فوكس بيزنس" عن سبب اعتقاده أن الغزو سيحدث عاجلا أم آجلا، ترامب إن السبب هو ان الصينيين "يرون مدى الغباء الذي تدار به الولايات المتحدة".

واضاف "انهم يرون عجز قادتنا. طبعا سيفعلون ذلك. هذه فرصتهم".

وتعتبر بكين جزيرة تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا بد في نهاية المطاف من إعادة توحيدها مع البر الرئيسي، وبالقوة إذا لزم الأمر.

وكان ترامب اشاد السبت، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الذكي" غداة شن موسكو هجومها العسكري ضد اوكرانيا، منتقدا القادة الغربيين الذين اعتبرهم "أغبياء جدا".

وقال الرئيس الاميركي السابق الذي كان يتحدث خلال التجمع السنوي الكبير للمحافظين في أورلاندو بفلوريدا "المشكلة ليست أن بوتين ذكي، لأنه بالطبع ذكي..المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء جدا".

واعتبر أن "ضعف" خلفه الرئيس الديمقراطي جو بايدن هو السبب في الغزو الروسي لأوكرانيا.

ثم حاول ترامب استدراك تصريحاته التي فهم منها انه يساند الغزو الروسي لاوكرانيا.

وقال في هذا الصدد إن "الهجوم الروسي على أوكرانيا مروع"، مضيفا "نصلي من أجل شعب أوكرانيا الشجاع، لم تكن هذه الكارثة المروعة لتحدث أبدا إذا لم يتم تزوير انتخاباتنا وإذا كنت رئيسا".

الصين: لا مقارنة

وكانت الصين اكدت قبل ايام ان إن تايوان ليست أوكرانيا، فهي كانت دائما جزء لا يتجزأ من الصين، وان هذه حقيقة قانونية وتاريخية لا جدال فيها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج إن موقف بكين من القضية الأوكرانية ثابت ولا يتغير، وأن المقارنات بين القضيتين الأوكرانية التايوانية غير مناسبة.

وأشارت إلى أن قضية تايوان ما زالت عالقة بعد الحرب الأهلية التي شهدتها الصين، مؤكدة أن الصين لا تساوم على سلامة أراضيها.

وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الصينية ردا على مخاوف تايوان من أن يؤدي انشغال المجتمع الدولي بالأزمة الأوكرانية إلى تشجيع الصين على القيام بتحركات عسكرية تجاهها.

ودعت رئيسة تايوان، تساي إينج وين، الجزيرة إلى كافة الوحدات الأمنية والعسكرية بتعزيز يقظتها ورفع مستوى مراقبتها وإنذارها المبكر لتطوّرات الأنشطة العسكرية الصينية حول مضيق تايوان، في الوقت الذي ينشغل فيه المجتمع الدولي بأزمة أوكرانيا.