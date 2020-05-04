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 المتحدث باسم "إم بي سي": برنامج رامز جلال يحصد الملايين..هل من المنطق إيقافه؟ (فيديو)

منشور 04 أيّار / مايو 2020 - 08:57
إم بي سي تحسم الجدل حول مصير برنامج "رامز مجنون رسمي"
إم بي سي تحسم الجدل حول مصير برنامج "رامز مجنون رسمي"

بعد الكثير من الانتقادات والقيل والقال حول برنامج "رامز مجنون رسمي" للمقالب، والذي يعرض يوميًا خلال شهر رمضان، قرر المتحدث الرسمي باسم مجموعة قنوات "إم بي سي" مازن حايك أن يحسم الجدل حول مصير البرنامج خلال مقابلته مع عمرو أديب في "الحكاية".

 وأجاب مازن حايك على سؤال عمرو أديب حول ما إذا كانت هناك أي نية لدى قنوات "إم بي سي" لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي" أو تعديل على بعض حلقاته، وقال: "أنا بدي أسألك..إذا عندك برنامج يحصد المرتبة الأولى على كافة المنصات والقنوات، وشاهد أول حلقتين منه أكثر من 200 مليون شخص..هل برأيك من المنطق أن توقفه؟".

وتابع قائلا: "اطمئنوا، برنامج "رامز مجنون رسمي" وملسلسلات "مخرج 7" و"أم هارون" مستمرين، ونحن لا نعيش حالة الفزع والانكسار".

والجدير بالذكر أن نقابة الإعلاميين في مصر كانت قد أصدرت بيانًا رسميًا في وقت سابق، منعت فيه ظهور رامز جلال وبرنامج "رامز مجنون رسمي" عبر أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر وجاء فيه: " قررنا منع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" عبر أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية".

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