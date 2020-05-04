 المتحدث باسم "إم بي سي": برنامج رامز جلال يحصد الملايين..هل من المنطق إيقافه؟ (فيديو)

بعد الكثير من الانتقادات والقيل والقال حول برنامج "رامز مجنون رسمي" للمقالب، والذي يعرض يوميًا خلال شهر رمضان، قرر المتحدث الرسمي باسم مجموعة قنوات "إم بي سي" مازن حايك أن يحسم الجدل حول مصير البرنامج خلال مقابلته مع عمرو أديب في "الحكاية".

وأجاب مازن حايك على سؤال عمرو أديب حول ما إذا كانت هناك أي نية لدى قنوات "إم بي سي" لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي" أو تعديل على بعض حلقاته، وقال: "أنا بدي أسألك..إذا عندك برنامج يحصد المرتبة الأولى على كافة المنصات والقنوات، وشاهد أول حلقتين منه أكثر من 200 مليون شخص..هل برأيك من المنطق أن توقفه؟".

وتابع قائلا: "اطمئنوا، برنامج "رامز مجنون رسمي" وملسلسلات "مخرج 7" و"أم هارون" مستمرين، ونحن لا نعيش حالة الفزع والانكسار".

مازن حايك المتحدث باسم MBC يحسم الجدل.. هل هناك أي نية لإيقاف برنامج (رامز مجنون رسمي)؟#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/56gGWGwlJ5 — الحكاية (@Elhekayashow) May 2, 2020

والجدير بالذكر أن نقابة الإعلاميين في مصر كانت قد أصدرت بيانًا رسميًا في وقت سابق، منعت فيه ظهور رامز جلال وبرنامج "رامز مجنون رسمي" عبر أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر وجاء فيه: " قررنا منع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" عبر أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية".

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