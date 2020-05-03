أحمد زاهر يصدم الجمهور بقدرته الخارقه من مسلسل البرنس.. فيديو!

يطل الفنان المصري "أحمد زاهر" على جمهوره كل ليلة في المسلسل الرمضاني "البرنس".

مساء أمس تداول رواد السوشال ميديا فيديو مثير للجدل للفنان أحمد من الحلقة، إذ أظهر الفيديو قدرته على تحريك أذنيه بطريقة غريبة.

الجمهور علق على الموضوع بـ "متهيألي مفيش ممثل في مصر يقدر يلم ودنه كده زي أحمد زاهر"، وأضاف آخر "ده هيدور و يطير"..

في نفس السياق، تصدر اسم أحمد زاهر التريند في منصة تويتر بسبب أداءه الذي وصف بـ الأسطوري في المسلسل، وتداول الجمهور فيديوهات له تظهر مدى قوة تمثيله وقدرته على كسب التعاطف مع أنه يؤدي شخصية شرير في المسلسل...ومن بين هذه الفيدوهات كان إصابته في أحد المشاهد إلا أنه تابع التمثيل ولم يتوقف، إذ علق أحد رواد السوشال ميديا على الفيدي بـ "#احمد_زاهر هنا اتعور بس ماوقف وكمل وطلع لنا مشهد جبار من #مسلسل #البرنس لقطة من لقطات كثيرة قام بتأديتها في هذا الدور العظيم الي بيلعبه"..

وأضاف آخر حول أدائه "احمد زاهر اقسم بالله جاحده اقنعي فعلا انه مش عمل حاجه بجد حلقة بعد حلقة اثبت انه الممثل الأول في #البرنس"..

#احمد_زاهر هنا اتعور بس ماوقف وكمل وطلع لنا مشهد جبار من #مسلسل #البرنس لقطة من لقطات كثيرة قام بتأديتها في هذا الدور العظيم الي بيلعبه ..#البرنس #مسلسلات_رمضان_2020 #محمد_رمضان pic.twitter.com/oYPdsuuyac — kA (@_86kl) April 29, 2020

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