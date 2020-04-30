حقيقة تقديم حسين فهمي بلاغا ضد محمد رمضان لإهانته الدولة المصرية

وضح الفنان حسين فهمي حقيقة تقديمه بلاغا ضد مشهد من مسلسل (البرنس) الفنان محمد رمضان.

وقال الفنان حسين فهمي من خلال مداخلة هاتفية في برنامج (the insider) : انا مقدمتش بلاغ ضد حد انا كنت معترض علي مشهد معين ، ولكن انا مقدمتش بلاغات ضد حد ، والنقابة متخذة اجرأتها زي ما هي عايزة لكن انا مش مع حد ولا ضد حد انا كنت معترض علي مشهد محدد ، كان لا يليق ان يتم بهذا الشكل، حسب موقع صدى البلد .

و كان المحامي المصري سمير صبري قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان لإهانته للدولة المصرية في مسلسل البرنس، بسبب تمزيقه لجواز السفر المصري في أولي حلقات المسلسل، حيث يجسد دور شاب يعمل في ورشه ويرغب في السفر للعمل في الخليج، ولكن والده يطلب منه عدم السفر، فما كان من محمد رمضان إلا تمزيق جواز سفره لإرضاء والده.

وكان الفنان حسين فهمي قد أبدي اعتراضه على هذا المشهد بشدة، مؤكدا أنه يحتوي على إهانة للدولة المصرية.