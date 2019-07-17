بينها "زي الشمس" و"باب الحارة".. أجزاء جديدة لمسلسلات مصرية ولبنانية وخليجية في رمضان 2020

بمجرد انتهاء الماراثون الدرامي لشهر رمضان الماضي، بدأت الأحاديث حول بعض المسلسلات التي تستحق مواصلة النجاح بأجزاء جديدة لها، وكان مسلسلا "زي الشمس"، و"كلبش"، من أبرز الأعمال التي طالب الجمهور بجزء ثانٍ له، فيما طالب الجمهور العربي والخليجي أجزء جديدة لمسلسلات "الهيبة، دفعة القاهرة، باب الحارة، حرملك".

وفي السطور التالية يستعرض "البوابة"، أبرز المسلسلات التي قرر صُناعها إنتاج أجزاء جديدة لها للمنافسة بها في ماراثون رمضان 2020 المقبل.

زي الشمس

أثارت الحلقة الأخيرة من مسلسل "زي الشمس"، الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الخيوط المفتوحة في الأحداث، ما جعل الكثيرين يتوقعون وجود جزء ثانٍ من المسلسل.

وكشف محمد مشيش، منتج المسلسل عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن هذه النهاية بداية لأحداث وأسرار جديدة سيتم الكشف عنها في الجزء الثاني، في رمضان 2020.

وغردّ منتج المسلسل قائلًا: "بالنسبة لمسلسل زي الشمس، بحب أكد إنه ما لهوش أي صفحة رسمية على السوشيال ميديا ولا حاجة من اللي اتذكرت مظبوطة".

بالنسبة لمسلسل زي الشمس،بحب اكد انه ما لهوش اي صفحة رسمية على السوشيال ميديا ولا حاجة من اللي اتذكرت مزبوطة، وما فيش مشاهد محذوفة وأنه النهاية دي بداية لأحداث واسرار جديدة حنكتشفها في الجزء التاني في #رمضان٢٠٢٠ ان شاء الله #زي_الشمس — Mohammad Mashish (@MohammadMashish) June 4, 2019



وتابع قائلًا: "ومفيش مشاهد محذوفة والنهاية دي بداية لأحداث وأسرار جديدة حنكتشفها في الجزء التاني في رمضان٢٠٢٠ إن شاء الله".

مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر وأحمد داوود وأحمد مالك وجمال سليمان وعمر السعيد ومريم الخشت وليلى عز العرب، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.

كلبش

قررت الجهة المنتجة لمسلسل "كلبش"، الذي يقوم ببطولته أمير كرارة، تقديم جزء رابع منه في رمضان المقبل 2020، وفقًا لما كشفته مصادر خاصة لـ"البوابة"، وأن النجم الأردني إياد نصار سيكون أحد أبطال الجزء الرابع، وأنه من المقرر تغيير كل أبطال الجزء الثالث والاستعانة بأبطال جدد.

من جهته رفض أمير كرارة، بطل المسلسل في تصريح لـ"البوابة"، التأكيد على إنتاج جزء ثانٍ للمسلسل موضحًا أن القرار في يد الشركة، وردًا على استبعاد المخرج بيتر ميمي، من الجزء الرابع قال: "لو مفيش بيتر ميمي مفيش كلبش تاني".

وأكد أمير، أنه تعاقد مع نفس الجهة المنتجة على التعاون سويًا في رمضان 2020، لكن لم يتم الاتفاق بشأن جزء رابع من مسلسل "كلبش"، وستتضح نية الشركة في الفترة المقبلة سواء بالتعاون في "كلبش"، أم عمل تلفزيوني جديد.

دفعة القاهرة

أعلنت هبة مشاري حمادة، مؤلفة المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، عن استعدادها لجزء ثانٍ من المسلسل، بوجود جميع أبطال الجزء الأول، موضحًة في مقابلة تلفزيونية لها ببرنامج "مجموعة إنسان"، أنه سيكون هناك بعض الإضافات.

وأكدت أن الجزء الثاني سيبدأ في مرحلة زمنية مختلفة مع المحافظة على الجغرافية القديمة معربًة عن تخوفها من القطفة الثانية حتى لا يتم السقوط في فخْ المقارنة.

الهيبة

يتواصل الحديث عن مسلسل "الهيبة" حتى الآن، بين الجمهور، عبر منصّات مواقع التّواصل الاجتماعيّ، في ظلّ إعلان منتج العمل، صادق الصباح، عن وجود جزء رابع، وإعلان الكاتب باسم السلكا، الانسحاب من العمل.

وانتشرت أنباء عديدة، تتحدّث عن تعاقد شركة الصباح مع الكاتب السّوريّ، فؤاد حميرة، من أجل كتابة الجزء الرّابع من الهيبة، والذي من المقرّر أنْ يجري تغييرات كبيرة على النّصّ والشّخصيّات.

وأبدى المنتج صادق الصباح استعداد شركة "صبّاح إخوان"، للعمل على موسم رابع من مسلسل الهيبة، مؤكدًا في بيان للشركة أن الممثل السوري تيم حسن سيشارك في الجزء الرابع، بعد النجاح الكبير الذي حققه، والتزامه مع الشركة المنتجة.

باب الحارة

لم يتقبّل صُنّاع المسلسل الشهير "باب الحارة" فكرة فشل العمل وخسارته الجماهيرية الكبيرة التي جعلت منه في وقت سابق العمل الأساسي في الموسم الرمضاني لدى الجمهور.

وكشفت شركة قبنض ميديا مُنتجة المسلسل والمخرج محمد زهير رجب، عن التفكير جديًا في تقوية الأجزاء القادمة بضم أسماء ضخمة قد تُعيد للعمل بريقه، حيث كشفت الشركة في وقت سابق عن نيتها إنتاج 5 أجزاء جديدة ابتداءً من الجزء الـ 11 إلى الـ15.

أراء النقاد

أكدت الناقدة المصرية ماجدة موريس، أن غالبية المسلسلات التي تم الإعلان عن جزء ثانٍ لها تستحق، موضحًة في تصريح لـ"البوابة" أن هناك فرقًا بين استثمار النجاح الجماهيري والبيزنس، فمثلًا مسلسل "زي الشمس"، نجح في لفت أنظار الجمهور المصري والعربي والعمل على جزء ثانٍ مطلوب جماهيريًا أكثر منه تجاريًا رغم أن هذا لن ينفي الاستفادة المادية.

وأوضحت "موريس"، أن مسلسل "الهيبة"، يستحق أن يستمر لأن الجزء الثالث شهد تحولات كبيرة في الأحداث وهناك مادة دسمة تستحق أن تستمر لأن عنصر التشويق ومتابعة الجمهور له كان ملحوظًا.

وأضافت أن مسلسل "كلبش"، أصبح قويًا في مصر لكنها تخشى أن إنتاج جزء رابع منه قد يؤثر على نجاح الأجزاء السابقة، منوهًة أن مسلسل "دفعة القاهرة"، من أكثر المسلسلات التي شهدت انتقادات بسبب الأخطاء، وبالتالي إنتاج جزء ثانٍ ربما لا يكون في صالحه رغم المتابعة القوية له في السعودية ومصر والكويت.

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