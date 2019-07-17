لقلة المعروض أم لإثراء الثقافة.. لماذا لجأ الفنانون للمسرح بعد غياب؟

منهم من غاب عنه 15 عامًا، وآخرون عادوا إليه بعد قرابة الربع قرن.. إنه "المسرح" أول كما يعرف بأبو الفنون، الذي عادة ما يبدأ به الفنان مشواره وقد تضطره الظروف للعودة إليه مرة أخرى.

وفي حين يرى البعض أن العودة للمسرح إما لكبر سن الممثل أو قلة المعروض عليه من أعمال، رأى ناقدون إنه ليس شرطا لذلك بل إن العودة بهدف إثراء الحياة الثقافة وعودتها كسابق عهدها.

وفي هذه "السطور" ترصد "البوابة" عددا من الفنانين الذين قرروا العودة للمسرح بعد غياب طويل.

هاني رمزي

يعود النجم هانى رمزى إلى خشبة المسرح من جديد بعد غياب دام 15 عاما منذ آخر مسرحية قدمها "كده أوكيه" مع كل من منى زكى والسقا وشريف منير وياسمين عبد العزيز.

ولم يستقر رمزي على اسم المسرحية لكنه تم ترشيح عدد من الأبطال على رأسهم الفنان أحمد بدير وغيرهم من النجوم.

محمد هنيدي

الفنان الكوميدى محمد هنيدى عاد أيضا إلى خشبة المسرح بعد غياب 16 عاما بمسرحية عبر بوابة" 3 أيام فى الساحل ".

وتعد المسرحية ضمن فعاليات "موسم جدة" فى المملكة العربية السعودية، وهي إخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدى بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، أحمد فتحى وغيرهم.

مها أبو عوف

كما عادت أيضا الفنانة مها أبو عوف للمسرح بعد غياب استمر 21 عامًا، مع الفنان محمد هنيدي بمسرحية "3 أيام في الساحل".

محمد صبحي

وقبلهم عاد الفنان القدير محمد صبحى بمسرحية "غزل البنات "بعد غياب 17 عاما وتلاها عرض مسرحية "خيبتنا".

هند عاكف

كما عادت الفنانة هند عاكف للمسرح بعد فترة غياب وصلت لـ 15 عاما وذلك من خلال مسرحية " بهلول رغم أنفه ".

وقالت الفنانة هند عاكف، في تصريح صحفي، أنها كانت متعطشة للوقوف علي خشبة المسرح منذ فترة لكنها لم تجد النص المناسب وكانت آخر مسرحية قدمتها منذ 15 عاما مع الفنان الراحل ممدوح وافي الذي أخرج لها مسرحية " امسك عريس " وكانت بطولة الفنان الكبير على الحجار وقاسم الدالي ورحاب الجمل وعرضت المسرحية بمدينة صنعاء باليمن وكانت تلك المسرحية هي آخر ما قدمه الفنان الراحل ممدوح وافي .

رشوان توفيق

كما يعود الفنان رشوان توفيق للوقوف على خشبة المسرح مرة أخرى من خلال مسرحية "حب رايح جاي"، المقرر عرضها مطلع سبتمبر المقبل.

قلة الإنتاج

الممثلة منة فضالي قالت إن الفنان ربما يلجأ للمسرح حينما يقل العرض، مشيرة إلى أنه في الماضي كان الإنتاج يزيد عن ٦٠ عملا في رمضان بينما الآن قل الإنتاج للنصف.

وأوضحت فضالي في تصريح صحفي، أن الممثل مصدر رزقه التمثيل وإن لم يجد ما يرضيه قد يتجه للعمل في أعمال عربية خليجية أو أنه يعود للمسرح بعد غياب.

من جهتها قالت الناقدة ماجدة خير الله، إن عودة كل هؤلاء النجوم للمسرح شيء إيجابي لإثرء وعودة رونقه مرة أخرى بعد غياب طويل.

وأوضحت خير الله في تصريح خاص للبوابة، أنه ليس شرطا أن يعود الفنان للمسرح بعد كبر السن أو قلة المعروض، فكل الفنانين يتمنون العمل في المسرح لأنه أفضل تدريب لقدرات ومهارات الممثل، كما أنه يعد فروعا من فروع الثقافة وسلاح مهم لمواجهة الخرافات والعادات السيئة ويستهدف إيصال رسالة للجمهور.

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