آخرهم أحمد عز.. نجوم تصدروا المشهد بفيلمين في موسم واحد

يبدو أن الفنان المصري أحمد عز على موعد مع منافسة "نفسه" في موسم عيد الأضحى المقبل، من خلال مشاركته في بطولة فيلمين سينمائيين، الأول "الممر" الذي تم طرحه في موسم عيد الفطر الماضي وسيبقي في دور السينما، والثاني "ولاد رزق 2" المقرر طرحه مع بداية موسم عيد الأضحى.

ولم يكن الفنان المصري أحمد عز الوحيد الذي تصدر المشهد بعملين سينمائيين في موسم واحد، فهناك عدد من النجوم الذي حافظوا على تواجدهم في الأعمال السينمائية بأكثر من عمل في نفس الموسم.

ومن بين هؤلاء الفنان إياد نصار ومحمد رمضان وبيومي فؤاد وشيرين رضا والفنانة دلال عبد العزيز وأحمد فتحي، وهناك أيضًا من جمع بين أعمال درامية وأعمال سينمائية في موسم واحد وحققوا نجاحات كبيرة.

المنافسة بأكثر من عمل في موسم واحد يعتبرها النقاد ظاهرة صحية جدًا للعمل الفني وتأكيد على إقبال الجمهور على دور العرض، بما يشجع المنتجين على زيادة الإنتاج وخوض المنافسة بقوة وثبات لأن هناك حركة قوية على دور العرض السينمائية وأيضا الأعمال الدرامية.

أما عن خوض الفنان أكثر من عمل في موسم واحد، فأكد الناقد الفني طارق الشناوي لـ«البوابة» أن نجاح الفنان في العمل الأول يشجع المنتجين على إنجاز العمل الثاني وعرضه في نفس الموسم لاستغلال بريق الفنان ونجاحه واقتراب الجمهور منه قبل أن يخفت نجمه مرة أخرى بما يضمن لهم تحقيق أرباح مرجوة.

وبين الناقد الفني طارق الشناوي، أن نجاح أمير كرارة في مسلسل "كلبش" في الأجزاء الثلاثة كان له دور محوري في نجاح فيلمه "كازابلانكا" وتحقيقه أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، رغم المنافسة الشرسة أمام أحمد عز في فيلم "الممر" الذي حقق نجاحا كبيرا دفعه لإنجاز فيلمه الثاني "ولاد رزق ليعرض في دور العرض في عيد الأضحى القادم.

وأشار إلى أن تصدر بعض النجوم المشهد بفيلمين في موسم واحد، ليس ضمانا لنجاح العمل الثاني فربما يتعرض لتراجع إيراداته بعد الانطباع الأول عنه في أول أيام من طرحه بدور العرض السينمائية، مؤكدا أن أحمد عز تفرد بنجاح أعماله في موسم واحد وحدث ذلك في عام 2012 عندما تصدر المشهد بفيلم "المصلحة" أمام أحمد السقا وبعده فيلم "حلم عزيز" وحققا نجاحا جيدا رغم اختلاف قصتهما.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز النجوم الذين خاضوا المنافسة بأكثر من عمل خلال موسم واحد وحققوا نجاحًا كبيرًا وتصدروا شباك التذاكر في دور العرض السينمائية.

إياد نصار



شارك الفنان الأردني إياد نصار في أكثر من عمل في موسم واحد، حيث يتواجد حاليًا في ثلاثة أعمال سينمائية ضخمة هي "كازبلانكا" و"الممر" و"الفيل الأزرق 2"، الأول "أكشن" وهو التعاون الثاني بينه وبين الفنان أمير كرارة بعد مسلسل "المواطن إكس"، ويظهر من خلاله بشخصية رشيد الطيار، والفيلم الثاني مع الفنان أحمد عز، ويجسد شخصية ضابط إسرائيلي، وهذه الشخصية تتطور دائمًا ضمن الأحداث.

كما يشارك في "الفيل الأزرق 2" مع النجم كريم عبد العزيز، وظهر إياد نصار بدور الدكتور أكرم، شخص غيور ويفهم في لغة الجسد.

بيومي فؤاد



في العام الماضي، خاض عدد من النجوم السباق بأكثر من عمل في موسم واحد، حيث شهد موسم عيد الأضحى ظهور فنانين في أكثر من فيلم أبرزهم الفنان بيومي فؤاد الذي ظهر في "الكويسين" و"تراب الماس".

شيرين رضا



شاركت الفنانة شيرين رضا، العام الماضي، في فيلمين هما "الكويسين" بدور كوميدي و"تراب الماس" بدور سيدة مجتمع.

دلال عبد العزيز



كما ظهرت الفنانة دلال عبد العزيز في فيلمين هما "سوق الجمعة" للمخرج سامح عبد العزيز، و"البدلة" إخراج ماندو العدل.

تارا عماد



الفنانة تارا عماد شاركت في فيلمين هما "الكويسين" إخراج أحمد الجندي، و"تراب الماس" إخراج مروان حامد، إضافة إلى الفنان أحمد فتحي الذي ظهر في فيلمي "الكويسين" و"سوق الجمعة".

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