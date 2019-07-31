بينهم درة وإياد نصّار وميرفت أمين.. بلاتوهات التصوير كاملة العدد بـ8 مسلسلات

تشهد بلاتوهات التصوير في مصر خلال الأيام الجارية تواجد العديد من النجوم بداخلها لتصوير أعمالهم الدرامية التي تُعرض خارج الموسم الرمضاني فلأول مرة تمتلئ بلاتوهات التصوير لمواصلة المنافسة وأملًا في تواجد الصناعة على مدار العام.

ويرصد "البوابة" المسلسلات التي بدأت تصوير في البلاتوهات وأخرى استأنفت على أن يتم عرضها خارج الموسم الرمضاني، مع استطلاع آراء النقاد حول استمرار التصوير بعد رمضان وعدم اكتفاء صناع الدراما بموسم واحد.

"بلا دليل" لدرة



بدأت الفنانة التونسية درة تصوير مسلسلها التلفزيوني الجديد "بلا دليل" برفقة الفنان المصري خالد سليم، حيث يظهران في العمل كزوجين ضمن الأحداث، وخلال الزواج تقع "حبيبة" عازفة آلة الهارب، والتي تجسدها درة، في قصة حب مع مهندس الديكور الذي يجسده الفنان إسلام جمال، وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب.

مسلسل "بلا دليل" ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ45 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار من الغموض والتشويق، ويشارك في بطولته درة وخالد سليم وحازم سمير ونيكولا معوض وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي وغيرهم، من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.

بحر لماجد المصري



استأنف الفنان ماجد المصري، تصوير مشاهده الأخيرة في مسلسل "بحر"، تمهيدًا لعرضه خلال سبتمبر المقبل كأول مسلسل يُعرض ضمن الأعمال التي يتم تصويرها، حيث يعمل فريق المسلسل على الانتهاء من المشاهد الأخيرة في بعض الأماكن بالقاهرة والصعيد.

ويجسد ماجد المصري في مسلسل "بحر"، شخصية صياد صعيدي يُدعى بحر ويحمل الكثير من الإنسانية في شكل جديد للصعيدي على الأعمال الدرامية، ويشارك في المسلسل محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، ومحمد علي رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وغيرهم.

وكانت آخر أعمال ماجد المصري في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "زلزال" الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، وترك من خلاله بصمته بشخصية "خليل كتخا" التي حققت نجاحًا جماهيريًا.

قيد عائلي لميرفت أمين



تواصل الفنانة المصرية ميرفت أمين، تصوير مشاهدها في مسلسل "قيد عائلي"، وهو من العمال الدرامية الاجتماعية وتدور أحداثه حول صراع المال بين عائلتين تختلفان على الميراث مما يؤثر على صلات الرحم وتتصاعد وتيرة الأحداث بالعديد من المفاجآت.

من جهته قال مخرج العمل تامر حمزة، إنه استأنف تصوير باقي الحلقات المُتبقية من المسلسل بعد توقف التصوير لأكثر من شهرين تقريبًا، بسبب انشغال بعض البعض في موسم دراما رمضان الماضي.

وأضاف مخرج العمل أنه انتهى من تصوير بعض الحلقات من الجزء الجديد، ويتبقى عدد محدود من الحلقات، لافتًا إلى أن موعد عرضه لم يتحدد بعد.

مسلسل "قيد عائلي" بطولة ميرفت أمين، بوسي، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، هاله فاخر، نضال الشافعي، خالد سرحان، رامي وحيد، منة فضالي، دينا فؤاد، ميريهان حسين، وغيرهم وسيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل وإخراج تامر حمزة.

حواديت الشانزليزيه لإياد نصّار

يتنقل فريق عمل مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بين عدة أماكن في العاصمة القاهرة لتصوير المسلسل على قدم وساق تمهيدًا لعرضه في أقرب وقت، وحاليًا يتم تجهيز ديكور في منطقة عماد الدين داخل مدينة الإنتاج الإعلامي للانتقال إليه بعد عيد الأضحى المقبل.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، مي سليم، إدوارد، أماني كمال، إنجي المقدم، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، هاجر الشرنوبي ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.

نصيبي وقسمتك 3



وقع اختيار صناع مسلسل "نصيبى وقسمتك "، على عدد من النجوم بينهم الفنانة هنا شيحة والتي تجسد بطولة الحكاية الثانية من الجزء الثالث وتحمل اسم "اتفضلوا في الصالون" والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

واعتمدت موضوعات الجزء الثاني من "نصيبي وقسمتك" على منافشة العديد من القضايا التي تخص المرأة وقام ببطولة الحكايات كل من درة، ونجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مي سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيري عادل، هنا شيحة وغيرهم.

روحين في زكيبة



بدأ نجمي مسرح مصر حمدي الميرغني وأوس أوس تصوير مشاهدهما في مسلسل "روحين في زكيبة"، ولذي يخوضان به البطولة المطلقة الأولى لهما في الدراما التليفزيونية ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خارج السباق الرمضاني.



مسلسل "روحين في زكيبة" بطولة حمدي المرغني، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، نهى عابدين، أحمد بدير، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.

البيت الكبير 3



انطلق تصوير مسلسل "البيت الكبير 3" بقيادة المخرج محمد النقلي في عدد من الديكورات بالقاهرة والصعيد، حيث ينتمي المسلسل للدراما الصعيدية وهو من نوعية الأعمال الدرامية الطويلة، يناقش قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشاكل الاجتماعية.

مسلسل "البيت الكبير 3" يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن وهم لوسي، وأحمد بدير، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، ودينا، وطارق صبري وغيرهم، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

اللعبة

أوشك فريق عمل مسلسل "اللعبة" على الانتهاء من تصوير المسلسل وتشهد مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر نهاية تصوير المشاهد التي يكثفها المخرج معتز التوني استعدادًا لعرض المسلسل في شهر سبتمبر المقبل.

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومي كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاوري وعارفة عبد الرسول وغيرهم وسيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.

ومن جانبها، قالت الناقدة المصرية ماجدة موريس، إن وجود موسم آخر موازي للدراما الرمضانية، يثري الصناعة ككل لافتًة إلى أن العديد من المسلسلات تتعرض للظلم، في المشاهدة خاصًة أنها قد تكون جيدة من الناحية الفنية ولكن الدعاية والتسويق لم يكن على المستوى.

وعن امتلاء البلاتوهات بتصوير العديد من المسلسلات قالت "موريس" في حديثها لـ"البوابة" إن موسم رمضان الماضي هو السبب وراء سرعة التواجد بأعمال جديدة بعد رمضان مباشرة خاصًة أن الموسم الماضي لم يشهد النجاح الذي كان ينتظره الجمهور كل عام فمثلًا في الموسم الماضي لم يلفت الأنظار سوى مسلسل "زي الشمس" و"قابيل" و"ولد الغلابة" أما باقي المسلسلات فلا وجود لها.

وأوضحت أن ظاهرة عرض المسلسلات خارج رمضان كشفت التجارة التي يلهث ورائها صناع الدراما في رمضان فقبل رمضان نجحت مسلسلات "أبو العروسة"، و"طلعت روحي"، و"حكايات بنات" و"نصيبي وقسمتك"، وهذا جعل المنتجين يعملون بدون خوف وأعتقد أن هذا ما يطلبه الجمهور في الفترة المقبلة.

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