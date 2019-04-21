آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية البحرينية صابرين بورشيد..تعرّفوا عليها

شكّل خبر إصابة الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد بورمٍ خبيث في الرأس، صدمة لأهلها وأصدقائها والجمهور عامة، خاصة وأنها لا زالت في ريعان الشباب، وحدثت كل هذه التطورات معها بشكل مفاجئ دون أي سابق إنذار.

ولكن، عقب تسفيرها للخارج للعلاج، كشفت زميلتها الإعلامية آلاء الوزان آخر التطورات الخاصة بحالتها الصحية، إذ نشرت عبر إنستغرام ما يلي: "اليوم طلعت النتائج صابرين فيها ورم (لمفاوي) وراح تاخذ في المرحلة الأولى جلستين كيماوي خلال شهرين بعدها راح يصور الدماغ لمعرفة مدى استفادتها من العلاج، وبعدها راح يقرر هل العلاج يحتاج إلى كيماوي أو لا وهل يطول العلاج أم لا … ".

وتابعت: "وراح ترجعلها الذاكرة بعد العلاج هذا مؤكد بس ما قال إن هذا الورم سرطاني وقال 70 إلى 80 % من هالحالات تتعافى وترجع للحياة الطبيعية.. فنرجو الدعاء لصابرين بالتوفيق والشفاء من هالمرض".

وكان الوسط الفني الخليجي متمثلًا بعدد كبير من نجوم الفن فيه، قد وجهوا مطالبات ومناشدات عدة إلى الحكومة البحرينية للنظر في حالة صابرين بورشيد، لتصدر فيما بعد إرادة ملكية بتسفيرها للخارج لتلقي العلاج اللازم على نفقة الدولة.

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