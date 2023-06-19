آسيا عاكف متهمة بدعم المثلية بعد ارتدائها ألوانًا.. وترد بسخرية

أحدثت مشهور السوشال ميديا الكويتية ومدونة الموضة آسيا عاكف حالة من جدل بعد أحدث ظهور لها بملابس ملونة، ادعى البعض أن اختيارها لمثل هذه الإطلالة ما هو إلَّا محاولتها للكشف عن دعمها للمثلية الجنسية.

آسيا عاكف متهمة بدعم المثليين

في التفاصيل، أطلَّت عاكف مرتديةً فستانًا صيفيًا أوف شولدر جاء متعدد الألوان، ما سبب لها هجومًا كبيرًا، إذ لفت البعض إلى أنها تحاول بذلك دعم المثلية الجنسية؛ لاسيما أن اختيارها هذه الإطلالة جاء تزامنًا مع ما يدعى شهر الفخر الذي يحتفل فيه المثليين.

آسيا عاكف تسخر من المنتقدين

بدورها، خرجت عاكف عن صمتها وردَّت على الهجوم عبر مشاركة مقطع فيديو لها عبر حسابها في "سناب شات"، وأوضحت أنها تلقت العديد من التعليقات تنتقد إطلالتها، حيث شاركت تعليقًا لإحداهن، جاء فيه: "عيب عليج لابسة شعار المثليين".

وسخرت عاكف من المنتقدين مُشيرةً إلى أنهم مصابون بفوبيا الألوان، وشددت على أنها لا تعاني هذه المشكلة على الإطلاق.

في المقابل، لم تنفِ آسيا الاتهامات الموجهة لها أو تؤكدها، واضعة جمهورها في حيرة، إذ كتب أحدهم: "السؤال ليش لابسته في هذي الفترة بالذات ؟!!! وهي شايفة اوضاع العالم نسأل الله السلامة..مسكينة حالها انقلب 180 درجة وين كانت ووين صارت ! الله يهديها ويعافيها ولا يبلانا..ثبتنا يارب حتى نلقاك على الوجه الذي يرضيك عنا".

في حين دافعت إحداهن عنها، قائلة: "فعلا ، مو كل الالوان معناها هم.. اجل لازم ينمسح قوس قزح من الكون.. اللالوان هذي حلوة ، هم الي شوهو معناها وخربوه.".