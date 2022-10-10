آمبر هيرد تكشف عن وشمها الخفي من خلال بكيني مثير

التقطت كاميرات الباباراتزي النجمة العالمية المثيرة للجدل "آمبر هيرد" وهي تستمتع بعطلة نهاية الأسبوع تحت أشعة الشمس في شواطىء اسبانيا.

آمبر هيرد تكشف عن وشمها الخفي

وظهرت النجمة وهي ترتدي بكيني أسود مثير لفتت به الانظار، وكشف هذا البكيني عن وجود وشم جديد لديها لم يكن موجود من قبل.

وكانت النجمة العالمية قد وشمت على جسدها عبارة لفتت بها الأنظار وهي : "أنا أحبك لأن بعض الاشياء المظلمة يجب أن تُحب في الخفاء وبين الظل والروح".

وأثارت هذه الجملة فضول الجمهور الذي تساءل ما اذا كانت النجمة العالمية تقصد بهذه العبارة زوجها السابق جوني ديب أم هي مجرّد عبارة كتبتها لتعبّرعن ما تمر به وتواجهه في هذه الفترة من حياتها.

والتقطت عدسات المصورين النجمة العالمية بملابس البحر بعد ربطها وشاح على الجزء السفلي من جسدها، وظهورها بشعل مبلل ونظارات شمس على شعرها.

آمبر هيرد وقضية التشهير الخاصة بجوني ديب

واجهت النجمة العالمية في الأشهر الماضية قضية التشهير التي رفعها ضدها زوجها السابق "جوني ديب" بعد ان اتهمته بانه قام بتعنيفها.

واثبتت الادلة في المحكمة بان جوني ديب على حق حيث حكمت المحكمة لصالحه وطالبت آمبر هيرد بدفع تعويضات مالية له تقدّر بـ 15 مليون دولار.

وبالرغم من محولات آمبر هيرد لاستئناف المحاكمة الا انها باءت بالفشل وهي مطالبة في الوقت الحالي أيضاً بدفع أتعاب المحامين والاتعاب القانونية التي تزيد عن مبلغ 8 مليون دولار.