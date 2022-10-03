آمبر هيرد تواجه أزمة قانونية جديدة.. لعنة جوني ديب تطاردها

ما تزال النجمة الهوليوودية االشهيرة "آمبر هيرد" تعاني من تبعات دعوى التشهير التي رفعها ضدها زوجها السابق النجم الهوليوودي "جوني ديب" قبل عدة أشهر، وذلك بعد أن حكمت المحكمة بتغريم آمبر هيرد ما يقارب 15 مليون دولار، بالرغم من مرورها بضائقة مالية.

آمبر هيرد تواجه دعوى قانونية جديدة

تواجه النجمة المثيرة للجدل أزمة جديدة والتي تتعلّق بالأتعاب القانونية الخاصة بالمحاكمو، وأصدر موقع FOX News تقرير كشف فيه بان النجمة الشهيرة تخوض تجربة جديدة ومشكلة قضائية، بسبب قيمة الأتعاب وذلك بعيدًا عن الغرامة المالية المطلوبة منها لزوجها السابق.

وقدّر المبلغ الذي يجب على آمبر هيرد بأن تدفعه مقابل الأتعاب القانونية في قضية التشهير بـما يقارب الـ 8 ملايين دولار، ومطلوب من بوليصة التأمين تغطية هذه التكاليف بالاضافة الى تغطية قيمة التعويض لجوني ديب.

شركات التأمين تخلي مسؤوليتها من الأمر

في المقابل وبهذا الخصوص، تخلّت شركات التامين عن النجمة الهوليوودية حيث أكذت شركات التأمين بأن المحامين الذين قامت النجمة المثيرة للجدل باختيارهم تم استبعادهم وانسحابهم من المحاكمة، كما رفعت شركة التأمين قضية ضد هيرد لإخلاء مسؤوليتها من دفع أي تعويض لأن بوليصة التأمين لا تغطّي هذه التكاليف.

وبذلك فإن شركات التأمين وضعت هيرد بازمة جديدة تضاف إلى قائمة ازماتها، وعلق الكثير من الجمهور أن هيرد تعاني من لعنة جوني ديب بسبب ما تسببت له من إيذاء مادي ونفسي وجسدي له، خلال فترة ارتباطهما.