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طرح الإعلان الرسمي لفيلم قضية جوني ديب وآمبر هيرد.. شاهد الفيديو

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 01 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 09:36
جوني ديب وآمبر هيرد
جوني ديب وآمبر هيرد

بالرغم من مرور ما يقارب الستة أسابيع على انتهاء القضية الشهيرة الخاصة بالنجم جوني ديب والتي رفعها على زوجته السابقة "آمبر هيرد"، إلا أنها ما تزال تتصدّر عناوين الصحف ووسائل الاعلام.

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إصدار فيلم عن محاكمة التشهير بين جوني ديب وآمبر هيرد

طرحت منصة "توبي" العالمية يوم الجمعة الماضية الإعلان التشويقي الاول لفيلم يتناول أحداث قضية "جوني ديب وآمبر هيرد" العالمية والذي سيطرح في السينما في الوقت القريب.

والفيلم يحمل عنوان "Hot Take: The Depp/Heard Trial" حيث تدور أحداثه حول أشهر قضية تشهير لهذا العام والتي رفعها النجم العالمي ضد طليقته.

وظهر في الفيديو الإعلاني كل من النجم "مارك هابك" والذي يؤدي دور ديب بينما لعبت النجمة ميغان دافيس دور آمبر هيرد، كما ظهر في الفيديو الإعلاني المحامية كاميل فاسكيز والتي جسّدت دورها النجمة ميليسا مارتي، وظهر كل من النجم العالمي وآمبر هيرد في الفيديو وهما يناقشان غيرة الأول على آمبر من جيمس فرانكو.

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ويدور الفيلم حول الأحداث التي سبقت دعوى التشهير وخلالها، بالإضافة الى التفاصيل التي حدثت في المحكمة هذا الى جانب الحياة الشخصية للنجمان.

محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد

رفع النجم الهوليوودي الشهير  دعوى قضائية ضد زوجته السابقة آمبر هيرد واتهمها فيها بالتشهير بعد ان اتهمته بأنه اعتدى جسدياً عليها وكان يعنّفها وأثبتت الأدلة في المحكمة صحة الأدلة لدى النجم العالمي الأمر الذي جعل المحكمة تحكم لصالحه وتطالب آمبر هيرد بدفع ما يقارب الـ 15 مليون دولار كتعويضات.

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