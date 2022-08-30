جوني ديب يسخر من آمبر هيرد خلال حفل MTV بطريقة غريبة.. وشقيقتها تهاجمه

أقيم حفل توزيع الجوائز للموسيقى والغناء MTV في ولاية نيوجيرسي الأمريكية يوم أمس، حيث حضر العديد من النجوم والمشاهير الى الحفل الضخم.

واشتمل الحفل على مفاجآت عديدة ومن ضمنها حضور النجم العالمي الشهير "جوني ديب" والذي أثار بحضوره جدلًا كبيرًا في وسائل الاعلام بعد الحفل خاصة انه جاء بعد فوزه في قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

جوني ديب يسخر من آمبر هيرد

صدم النجم الشهير "جوني ديب" الجمهور في حفل MTV والمتابعين في جميع أنحاء العالم بظهوره على المسرح خلال الحفل بشكل غريب.

وظهر النجم العالمي وهو يرتدي بدلة فضاء، بينما كان يحلّق فوق الاستوديو، كما عرض وجهه على الشاشة الرقمية الى جانب شعار القناة والحفل.

وأعلن النجم جوني ديب بعبارة طريفة تبين فيما بعد بأنه أشار الى آمبر هيرد وسخر منها، فقال جوني: "لقد كنت بحاجة للعمل، وانا متاح لأي مناسبات أخرى".

وأشار هنا جوني ديب الى قضية التشهير التي رفعها ضد آمبر هيرد والتي حصل من خلالها على تعويض مالي يقدّر بـ 15 مليون دولار، وهو المبلغ الذي لم تستطع آمبر هيرد دفعه وأعلنت افلاسها حيث أنها ربما تبحث عن عمل الآن للحصول على المال.

شقيقة آمبر هيرد تهاج جوني ديب و MTV

هاجمت شقيقة آمبر هيرد منظمو الحفل الموسيقي العالمي MTV وذلك بسبب سماحهم لجوني ديب بالظهور في هذه الحالة والاستهزاء بآمبر هيرد.

وقالت شقيقتها عبر منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنتم مقززين وبائسين، أليس لديكم بنات يا أصحاب القرار".