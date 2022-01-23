أبرار سبت تكشف التحضيرات الأخيرة قبل دخولها القفص الذهبي

زفّت الفنانة البحرينية أبرار سبت أخبار اقتراب موعد زفافها لجمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مرور عام ونصف على عقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني.

وكانت الشقيقة الكبرى لأبرار، الفنانة شيماء سبت قد اهتمت بنقل التحضيرات الأخيرة للجمهور قبل موعد الزفاف، حيث نشرت عبر حسابها على موقع إنستغرام لقطات من حفل "الجلوة"، وهو حفل من عادات وتقاليد الزواج في البحرين ودول الخليج، وهو ما يسبق حفل الزفاف، وترتدي العروس خلاله ملابس خاصة زاهية الألوان.

وقالت شيماء سبت في منشور عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: ”اليوم إن شاء الله بيكون ليلة جلوة أختي عروسة بنات سبت وقمرهن أبرار الله يسعدها ويهنيها“.

وأشارت الفنانة البحرينية في حديثها إلى ارتباط هذا الحفل بالعادات والتقاليد التراثية، قائلة: ”هو بالعرف وعاداتنا وتقاليدنا القديمة في البحرين، طقوس تعودنا عليها تسبق الزواج بليلتين“.

وأضافت: ”أتمنى من كل متابعيني الدعاء لها بالتوفيق والبركة، وحبيت أشاركّم تفاصيل أفراحنا أول بأول، والفال لكل العزاب ومبروك لكل عروسين ربي يهنيهم ويسعدهم“.

وختمت الفنانة شيماء منشورها بدعوة لمتابعتها الليلة عبر حسابها في ”سناب شات“ لمشاركة أجواء حفل عائلة سبت".

وكانت الفنانة شيلاء سبت الشقيقة الكبرى للعروس قد نشرت، الأربعاء، مقطع فيديو لها أثناء أدائها رقصة على أنغام أغنية تراثية من ضمن أجواء الاحتفال بقرب موعد زفاف شقيقتها الصغرى.

وأرفقت شيلاء مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه: ”الجربة والليوة عادات وتقاليد.. ربي يبارك لأختي ويكتب لها كل خير“.

الجدير بالذكر أن الفنانة الشابة أبرار سبت كانت قد أعلنت في تموز 2020 عن عقد قرانها في حفل عائلي بسيط بسبب جائحة كورونا، ونشرت في وقتها مقطع فيديو وصورًا على إنستغرام ظهرت فيها برفقة عريسها وقالت: “الحمد لله يا رب كان ودي أحتفل بعقد قراني مع أهلي وأحبابي لكن بسبب جائحة #كورونا اقتصر الموضوع على عائلتي الصغيرة".

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