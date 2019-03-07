عاد المنتجون للتفتيش في أوراقهم القديمة، لإعادة إحياء بعض أعمالهم السينمائية الناجحة، من خلال تقديم جزء ثان، استغلالًا لنجاح تلك الأفلام على مستوى الإيرادات والإقبال الجماهيري.

وما بين الاستحقاق الفني والاستثمار الناجح، توجد العديد من الأعمال المنتظر الإفراج عنها، خلال الفترة المقبلة، حققت الأجزاء الأولى منها نجاحًا منقطع النظير، لذا يستعرض "البوابة"، تفاصيل هذه الأفلام والتحضيرات لها، كما وجه سؤالًا للنقاد بشأن الظاهرة وهل هي تجارة رابحة أم استحقاق فني للجمهور.

فيلم "ولاد رزق"

يستأنف أبطال فيلم "ولاد رزق"، تصوير مشاهد الجزء الثاني تحت قيادة المخرج المصري طارق العريان، الذي أوشك على الانتهاء من التصوير، تمهيدًا لدخوله مراحل المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه.

وكانت أحداث الجزء الأول تدور في إطار اجتماعي مع بعض الإثارة حول عصابة مكونة من 5 أشقاء، كل منهم يتميز ببعض السمات، لكن العقل المدبر فيهم الذي يعتمدون عليه بشكل رئيسي هو النجم أحمد عز، الذي ينفصل عنهم مما يتسبب في دخولهم ببعض الأزمات، وانضم للجزء الثاني النجم المصري خالد الصاوي، والنجم باسم سمرة.

فيلم "الكنز"

طرح الفنان المصري محمد رمضان، الإعلان التشويقي للجزء الثاني من فيلم "الكنز"، عبر حسابه على "إنستغرام"، للإعلان عن قرب موعد عرضه، ويظهر في الإعلان، وهو يقدم مطاردة مع الحراس، ويتقاتل معهم.

فيلم "الكنز" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته محمد سعد وروبي وأحمد رزق وهاني عادل وهيثم أحمد زكي وأمينة خليل، وعدد كبير من الممثلين، والفيلم من إنتاج وليد صبري.

وتدور أحداثه في أربعة عصور مختلفة، هي العباسي والعثماني والفرعوني وفي السبعينيات، إذ تنتقل الأحداث بشأن فساد وسطوة بعض رجال الدين عبر العصور على السلطة، والتعاملات المزيفة والسيئة مع الشعب.

فيلم "الفيل الأزرق"

أفرجت شركة سينرجي المنتجة لفيلم "الفيل الأزرق"، عن الإعلان التشويقي الأول للعمل، ويظهر فيه النجم المصري كريم عبدالعزيز بطل الفيلم، وهو يخرج "حبة" الفيل الأزرق.

وعن الجزء الثاني قال كريم عبدالعزيز، إنه سيقدم خطوطًا جديدة، ومختلفة عن الجزء الأول، فيما قالت نيللي كريم: "عندما قرأت سيناريو الجزء الثاني قلت لهم أنتظر الجزء الثالث".

ويضم الجزء الثاني للفيلم كريم عبد العزيز ونيللي كريم، والنجمة هند صبري، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

اقترب السيناريست مدحت العدل، من الانتهاء من كتابة الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" ويقوم ببطولته النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي، وسيتم عرضه بعد الانتهاء من تحضيراته وتصويره.

ويأتي ذلك في مفاجأة غير متوقعة لمحبي الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا في تاريخ السينما المصرية وقت عرضه عام 1998.

ومن المقرر أن يظهر أبطال الجزء الأول مثل أحمد السقا وغادة عادل ومنى زكي وهاني رمزي وفتحي عبد الوهاب في أدوار شرفية، فيما يتم الاستعانة بعدد من الوجوه الجديدة، لعدم مناسبة القصة الجديدة للمرحلة العمرية التي يمر بها أبطال الفيلم الأصليين.

فيلم "البدلة"

جاء إعلان العودة بجزء ثان، من فيلم "البدلة"، بعد نجاح كبير شهده الجزء الأول بعد عرضه وتصدره إيرادات السينما المصرية، من خلال المؤلف الغنائي والسيناريست المصري أيمن بهجت قمر، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، منذ سبتمبر الماضي: "ابتدينا وضع الخطوط الرئيسية لفيلم البدلة ٢ دعواتكم".

فيلم "هيبتا"

يعتبر فيلم "هيبتا"، من أحدث الأفلام التي قررّ صُنّاعها العودة للجمهور بجزء ثاني، حيث جاء الإعلان من خلال المنتج المصري هاني أسامة، الذي نشر صورة عبر حسابه على "فيس بوك"، جمعته بمؤلف الفيلم الكاتب والروائي المصري محمد صادق، وبرفقتهما المخرج المصري هادي الباجوري، وكتب: "هيبتا.. الجزء الثاني".

ولم يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن التحضيرات وترشيح الأبطال، ويأتي هذا الفيلم على رأس الأفلام التي ينتظرها الجمهور خاصة أنه مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم، للكاتب محمد صادق، ولاقت نجاحًا كبيرًا لدى القراء أيضًا.

وقام ببطولة الجزء الأول الفنانين عمرو يوسف وياسمين رئيس وماجد الكدواني وأحمد داوود ودينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك، وغيرهم.

وفي هذا الصدد، تحدث النقاد لـ"البوابة"، عن رأيهم في هذه الظاهرة، فقالت الناقدة المصرية ماجدة خيرالله، إن ظاهرة تقديم جزء ثان للأعمال السينمائية، تشهدها السينما منذ زمن طويل، ويجرى هذا في السينما الأمريكية والأوروبية أيضًا.

وتابعت: "لكني أرى هذه الظاهرة تجارة في المقام الأول لتحقيق أرباح إضافية للمنتجين، حيث يستغلون نجاح الفيلم لتقديم جزء ثان منه".

وأردفت: "الجزء الثاني لفيلم الكنز، وضعه مختلف باعتباره استكمالًا للأحداث وهذا استحقاق فني للجمهور لمعرفة الأحداث كاملة والتي لم يستطع الجزء الأول تقديمها".

وعن باقي الأفلام قالت لـ"البوابة": "لابد أن تقدم هذه الأجزاء الثانية أحداثًا للجمهور لتخرج من دائرة الاتهام بالتجارة الرابحة، واستثمار نجاح الجزء الأول، حتى لا تكون مجرد أجزاء مملة فنيًا".

وأوضحت الناقدة المصرية خيرية البشلاوي، أن تقديم أجزاء ثانية من الأعمال السينمائية استثمار للنجاح، وهو ما يُسمى بالتجارة الرابحة للمنتجين، وهذه ظاهرة عالمية ورغم أنها ليست خطأ، لكن الجمهور ينتظر من هذه الأجزاء أحداثًا جديدة، تجذبهم.

وأضافت البشلاوي في حديثها لـ"البوابة"، أنها ليست ضد هذه الظاهرة، وليست معها أيضًا، لافتًة إلى أن الحكم يكون بعد مشاهدتها في دور العرض وتحديد ما إذا كانت تستدعي جزء ثان أم لا، حتى لا يتحول استثمار النجاح، لفشل هذه الأعمال وبالتالي ينسى الجمهور الفيلم بجزأيه.

من جانبه أكد الناقد السينمائي عصام زكريا، أن معظم الأفلام السينمائي التي شهدت تقديم جزء ثان لها، لم تحقق نفس نجاح الجزء الأول.

واعتبر عصام زكريا في حديثه لـ"البوابة"، أن هذه الظاهرة نوع من التقليد للأعمال التلفزيونية ولكن إذا احترم صُنّاع هذه الأفلام احترام عقل المشاهد وقدموا أحداثًا الجزء الثاني ستختلف النظرة.

وأضاف: "هذا ليس له مسمى سوى أنه إفلاس فني للمؤلفين، ونوع من الاستسهال، واستغلال لنجومية بطل العمل، دون البحث عن نجاح جديد، ولتجنب هذا لابد من تقديم أفكار جديدة تستحق المتابعة".

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