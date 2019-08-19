أبرزهم أحمد السقا ومنى زكي.. السينما المصرية تفتتح عام 2020 بعودة الثنائيات

مع إعلان نهاية مواسم السينما المصرية 2019 بطرح أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، يبدأ العديد من النجوم بعد إجازة عيد الأضحى تحضيراتهم لموسم 2020، فخلال الشهور المتبقية من العام الجاري يتم تحضير عدة أفلام تُنذر بعود "الثنائيات السينمائية" العام المقبل.

وترصد "البوابة" في التقرير التالي، أبرز الثنائيات التي تشهد عودة للتعاون من جديد بعد فترة غياب، سواء بين فنان وفنانة أو بين مخرج ومؤلف، مع معرفة آراء النقاد في تأثير هذا على السينما المصرية ككل.

أحمد السقا ومنى زكي

يتعاون الثنائي أحمد السقا ومنى زكي، بعد غياب 4 أعوام من آخر أفلامهما "من 30 سنة"، ويحمل الفيلم الجديد عنوان "العنكبوت"، ويعد هذا الفيلم هو اللقاء الثامن بين الثنائي، بعد تعاونات ناجحة منها: "تيمور وشفيقة، عن العشق والهوى، مافيا".

وبدأ المخرج أحمد نادر جلال، معاينة العديد من أماكن التصوير والتي لن تقتصر على مدينة القاهرة فقط بل تم معاينة التصوير في أماكن مثل الأقصر وأسوان، والإسكندرية وغيرها من المدن الساحلية، على أن يبدأ التصوير مطلع سبتمبر المقبل ويتم عرضه في موسم رأس السنة 2020.

أحمد مراد ومروان حامد

يعتبر الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد، من أبرز الثنائيات في السينما المصرية فبعد نجاحات عديدة على مدار السنوات الماضية، يبدأ الثنائي التحضير لفيلم جديد بعنوان "1919" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لأحمد مراد.

واستطاع المنتج المصري تامر مرسي، الحصول على توقيع النجمين المصريين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، لخوض بطولة هذا الفيلم بعد تحويلها من رواية لفيلم سينمائي، وذلك استغلالًا للنجاح الكبير الذي حققته روايات الروائي أحمد مراد في العامين الأخيرين.

وكشف الروائي أحمد مراد، أن المنتج تامر مرسي رصد ميزانية مفتوحة لتصوير الفيلم كون نجاح العمل مضمون لأنه يضم نجمين كبيرين، على أن يدخل حيز التنفيذ منتصف يناير 2020 للمنافسة به في موسم عيد الفطر من العام المقبل.

وسيضم تصوير الفيلم العديد من مشاهد الأكشن والتي سيتطلب تنفيذ المونتاج والجرافيك الخاص بها خارج مصر، مؤكدًا أن الفيلم سيطرح في بعض دور العرض السينمائي في أوروبا تزامنًا مع عرضه في مصر.

وتعد رواية "1919" رابع رواية للروائي أحمد مراد، يتم تحويلها لعمل فني بعد روايات "فرتيجو، الفيل الأزرق، تراب الماس"، وصدرت رواية "1919"، عن دار الشروق، وتدور أحداثها في بداية القرن العشرين، وترصد واقع المجتمع المصري بفترة الاحتلال الإنجليزي وأحداث ثورة ١٩١٩ وما بعدها

أحمد عز والمخرج أحمد علاء

يعد تعاون النجم المصري أحمد عز مع المخرج أحمد علاء، من خلال فيلم "العارف" وذلك بعد غياب استمر قرابة الـ7 أعوام، ويشارك في هذا الفيلم محمود حميدة، وأحمد فهمي، ومن تأليف محمد سيد بشير، ويأتي هذا التعاون بعد نجاحهما في فيلمي "بدل فاقد، الحفلة".

آراء النقاد

أكدت الناقدة المصرية ماجدة موريس، أن تعاون أحمد السقا مع منى زكي سيكون الأنجح إذا ما تم نظرنا إلى نجاحاتهما السابقة فقد سبق وتعاونا في 8 أفلام ناجحة، لافتًة إلى أن السينما لابد أن تعتمد على التغيير والتجريب من آن لآخر.

وأوضحت في تصريح لـ"البوابة" أن عودة هذه الثنائيات سيمثل عودة للبطولة الجماعية بما يضمن للمتلقي مشاهدة أكثر من نجم على الشاشة السينمائية خاصًة أن نجوم الثنائيات مكانهم دائمًا في السينما، بخلاف أحمد السقا الذي نشاهده من آن لآخر في التلفزيون.

فيما أعرب الناقد المصري محمد قناوي، عن سعادته بتعاون كريم عبدالعزيز مع أحمد عز، لأول مرة في السينما وهما نجمين يمثلان قوة ضاربة لأي عمل فني كل على حدة، مشيرًا إلى الفيلم الذي يشاركان فيه ينتظره الكثير من الجمهور بسبب نجاح رواية "1919" ناهيك عن نجاح أحمد مراد في تحويل أعماله الأدبية لأعمال تلفزيونية والشاهد على ذلك أفلام "الفيل الأزرق وتراب الماس".

وأضاف الناقد المصري في تصريح لـ"البوابة"، أن أحمد عز، أصبح نجم له ثقله في السينما لما وصل إليه من نضج إضافة إلى أنه أصبح نجم إيرادات في ظل تحقيق فيلم "الممر" إيرادات عالية، وخلطة "ولاد رزق" في الجزأين الأول والثاني.

وطالب الناقد المصري جميع المنتجين باعتماد هذه الظاهرة في الفترة المقبلة لأن هذا سيثري السينما المصرية، ولن يقلل من حجم نجم على حساب الآخر، بل ستعود بالنفع على الصناعة ككل.

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