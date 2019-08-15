فيلم "خيال مآتة" لأحمد حلمي يثير أزمة في السينمات المصرية.. والسبب؟

تسبب فيلم "خيال مآتة" للنجم المصري أحمد حلمي، في أزمة ببعض السينمات المصرية خلال موسم عيد الأضحى السينمائي الجاري، وذلك بسبب خلو بعض السينمات من نُسخ عرض الفيلم، رغم وضع هذه السينمات للأفيش الرسمي للفيلم، ما يدلل على عرضه.

وأثارت هذه الأزمة استياء بعض جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا ذهابهم لبعض السينمات ولم يجدوا الفيلم معروضًا بها، ومن بعض السينمات التي لم يتواجد بها الفيلم سينما نايل سيتي، الكائنة بكورنيش النيل، وسينمات مول العرب في أكتوبر، وسينمات في منطقة التجمع.

وتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب تأخر طرح النسخ النهائية من الفيلم، حتى أن بعضهم تداول منشورات عن ذهابهم للسينمات، ولم يجدوا فيها الفيلم، والبعض الآخر كشف عن السينمات التي وجد بها الفيلم، مؤكدين أن الفيلم سيء وطالبوا بعدم مشاهدته.

وتعليقًا على هذه الأزمة، قال مدير إحدى السينمات الشهيرة بوسط القاهرة في تصريح خاص لـ"البوابة" أن النسخة النهائية للفيلم وجد بها بعض المشاكل في الميكساج ما تسبب في تأخير طباعة النسخ التي يتم توزيعها على السينمات.

ونوّه أن هذه المشكلة تم حلها في بعض السينمات، وجار العمل على عرض الفيلم في جميع السينمات، لافتًا إلى أنه بدأ عرض الفيلم رسميًا بدءًا من الإثنين، ودخل الفيلم سباق الإيرادات.

ويعود النّجم المصريّ، أحمد حلمي للسّينما، بفيلم "خيال مآتة"، بعد غياب استمرّ 3 أعوام، ويجسد شخصية مهندس يُدعى "زيزو" يعاني من الشك المرضي، ويتعرض لمواقف صعبة بسبب هذا الشك في إطار كوميدي.

ويظهر النّجم المصريّ بشخصيّة نصاب، يهتمّ بالأنتيكات، ويستخدم عُملة معدنيّة، مع كلّ عمليّة نصب يقوم بها، إذْ يعتمد على لغة خاصّة، مع هذه العملة، لتحدّد مصير نجاح العمليّة من عدمه.

ويبدأ الفيلم بتقنية الفلاش باك فيظهر "حلمي" في سن كبيرة، ويبدأ في استعادة الذكريات القديمة، وكيف قابل زوجته "باكينام"، التي تجسدها الفنانة منة شلبي والحيل التي كان يفعلها للفت انتباهها ثم الزواج منها.

وتدور أغلب مشاهد الفيلم في فترة الستينيات، حيث صُمّمت الدّيكورات، والملابس، لتكون ملائمة لهذه الفترة الزّمنيّة، حيث يظهر أحمد حلمي، في صورة رجل بالعقد الرّابع من عمره، ومع تصاعد الأحداث، تظهر شخصيّة أخرى له، يكون فيها "شاب".

فيلم "خيال مآتة"، بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة، وغيرهم من النّجوم، سيناريو وحوار، عبد الرحيم كمال، ومن إخراج، خالد مرعي.

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