أبرزهم أحمد فهمي وهنا الزاهد.. "كابلز" نجوم الفن يتصدرون المشهد في دراما رمضان 2019

تشهد دراما رمضان المقبل، ظاهرة جديدة تتمثل في غزو النجوم "الكابلز" أو المرتبطين سواء خطوبة أو زواج، لمسلسلات 2019، الأمر الذي كان رائجًا قديمًا، لاسيما بين نجوم الستينيات والسبعينيات والثامينينات، واختفى في السنوات الماضية ثم عاد من جديد ليحتل الساحة في الفترة الحالية.

ويرصد البوابة في التقرير التالي نجوم "كابلز" في دراما رمضان 2019 فإلى السطور القادمة:-

أحمد فهمي وهنا الزاهد

يُعتبر مسلسل "الواد سيد الشحات"، أول عمل فني يجمع الفنان المصري أحمد فهمي بخطيبته الفنانة هنا الزاهد، وسيُعرض في ماراثون شهر رمضان 2019.

ويعتمد المسلسل على حلقات منفصلة، وهو من بطولة، أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، أحمد فتحي، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي ومن إنتاج شركة سينرجي.

وكان أحمد فهمي قد احتفل بخطبته على الفنانة هنا الزاهد، في أغسطس الماضي بمنزل الأخيرة إذ أقام الثنائي حفلًا بسيطًا اقتصر على حضور عائلتي الثنائي.

سمير غانم ودلال عبدالعزيز

اعتاد النجم الكبير سمير غانم، على مشاركة ابنته الفنانة دنيا سمير غانم، في أعمالها الرمضانية، وهذا العام يتم الاستعانة بوالدها ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، ليشاركاها بطولة مسلسلها الجديد "من أول نظرة"، الذي تنافس به في السباق الرمضاني المقبل، وسيظهر الثنائي سمير ودلال بدور والديها كضيفيْ شرف.

وكشف مخرج المسلسل خالد الحلفاوي، عن تقديم فكرة جديدة، في هذا المسلسل وهي 3 مسلسلات، كل واحد منها يتكون من 10 حلقات فقط، منعًا للتطويل الذي أصاب المشاهدين بالملل، ويقوم بتأليفه أيمن وتار، في أول تعاون مع الكاتب شريف نجيب.

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

يشارك الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، كضيف شرف في مسلسل "من أول نظرة" حيث يظهر ضمن أول 10 حلقات والتي تقدم خلالها دنيا سمير غانم شخصية نصابة.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

سبق واشترك الفنان المصري حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، معًا في تقديم عدد من البطولات الفنية سينمائيًا ودراميًا، خلال الفترة الأخيرة أبرزها مسلسل "عزمي وأشجان"، وأفلام، "زنقة ستات" و"علشان خارجين".

وينفصل الفنانان خلال الماراثون الرمضاني 2019، بعد أن قررا المشاركة في اللحظات الأخيرة، حيث اختار الفنان حسن الرداد، خوض المنافسة، بمسلسله الجديد الذي تعاقد عليه مؤخرًا، ويحمل عنوان "الزوجة الـ18".

بينما تنافس الفنانة إيمي سمير غانم، في السباق الرمضاني 2019، بمسلسل "سوبر ميرو"، ويشاركها البطولة الفنان حمدي الميرغني، وتجسد "إيمي" شخصية بطلة خارقة بنكهة مصرية، وينتمي للنوع الكوميدي.

ورغم انفصال الثنائي عن بعضهما البعض في دراما رمضان المقبل، إلا أن إيمي سمير غانم، تستعين بزوجها حسن الرداد، كضيف شرف في المسلسل، الذي تقوم ببطولته.

مي عمر ومحمد سامي

تنشغل الفنانة المصرية مي عمر، بتصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "وُلد الغلابة" وانتهت بالفعل من تصوير العديد من مشاهدها، وهو من إخراج زوجها محمد سامي.

المسلسل يقوم ببطولته أحمد السقا، إدوارد، صفاء الطوخي، إنجي المقدم، هبة مجدي، كريم عفيفي، ومن تأليف أيمن سلامة.

وبهذا الصدد، تشابهت آراء النقاد حول ظهور النجوم "الكابلز"، في دراما رمضان 2019، حيث لفتت الناقدة المصرية خيرية البشلاوي، في تصريح لـ"البوابة"، إلى أن هذه ظاهرة قديمة حديثة، ولكنها زادت هذا العام، ويمثل هذا نوعًا من المجاملة، وهو ما تم ملاحظته من خلال المشاركة كضيوف شرف، واتضح بشكل أكثر مع أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد، ولكن الموهبة والأداء سيحكمان على العمل.

ووافقها الرأي الناقد الفني نادر عدلي، الذي أوضح أن مشاركة عائلة سمير غانم، في مسلسل واحد، أو اثنين، يشبه "التوريث"، في الدراما، لكن سيظهر على أنه مجاملة بشكل أكبر وهذا اتضح في مشاركة رامي رضوان لزوجته دنيا سمير غانم، في مسلسلها الجديد لأول مرة، موضحًا أن الجمهور يحتاج لرؤية وجوه جديدة إلا أن الموهبة سيكون لها الكلمة العليا في تحديد من يصل لقلب الجمهور.

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