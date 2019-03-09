بينهم شويكار ومحمود ياسين.. هؤلاء النجوم عانوا من شائعات "الوفاة" في 2019

من حين لآخر، يجد الكثير من الفنانين، أخبارًا تنتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، تفيد وفاتهم، بينما هم يتمتعون بصحة جيدة، إذ يكون الهدف من تلك الشائعات، جذب الأنظار ولفت الانتباه لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

وانتشرت منذ مطلع العام الحالي، أكثر من شائعة وفاة لعدد من المشاهير، يبرزها "البوابة" في السطور التالية.

الكاتبة المصرية نوال السعداوي

كانت الكاتبة المصرية القديرة نوال السعداوي، آخر المشاهير الذين تعرضوا لشائعة الوفاة، إذ وصل الأمر إلى تداول عدد كبير من المواقع، يوم أمس الجمعة، نبأ وفاتها دون التأكد من صحة المعلومة، حتى خرجت ابنتها الكاتبة الدكتورة منى حلمي، وأكدت تمتع والدتها بصحة وعافية، وانتهاء أزمتها الصحية، وأعلنت أيضًا عن قُرب عودتها إلى الكتابة، التي تهواها ولا يمنعها عنها سوى المرض.

الفنانة القديرة نادية لطفي

لاحقت الفنانة المصرية القديرة نادية لطفي، شائعة وفاتها في فبراير الماضي، عقب دخولها أحد المستشفيات، بسبب تعرضها لوعكة صحية، وبعدما استفاقت منها، علمت بأنباء تتردد حول وفاتها، لترد بسخرية قائلة: "ربنا يجعلها آخر الأحزان".

وبيّنت "لطفي" إيمانها بالقدر، وأحقية الموت، ولكن ليس قبل آوانه، حتى إنها أخفت ضيقها من مروّج الشائعة، بأنه جعلها ترى حب الآخرين لها بعينها، ومدى حزنهم عليها.

الفنان صلاح عبد الله

اعتاد الفنان الكبير صلاح عبد الله، على سماع شائعة وفاته بشكل دائم، حتى إنه أصيب بـ"الزهق" من كثر نفي الشائعات التي تتردد حول وفاته، كان آخرها وأجددها الخميس الماضي، فقرّر عدم شغل باله بما يُقال أو يتم تداوله عن شائعات وفاته، ويكون ردّه دائما عمل فني جديد يشارك فيه.

الفنانة المصرية شويكار

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بنبأ وفاة الفنانة المصرية القديرة شويكار، جرّاء إصابتها بمرض نادر لا علاج له، بينما تتمتع بصحة جيدة، وتمارس حياتها بشكل طبيعي تمامًا، ولا تعاني سوى من كسر في قدمها، أعجزها عن المشاركة في أعمال فنية حديثة بعد فيلم "كلمني شكرا".

الفنان أشرف عبدالباقي

حقّق الفنان المصري الكوميدي أشرف عبدالباقي، نجاحًا كبيرًا من خلال "مسرح مصر"، كانت ضريبته حياته، حيث تردّدت شائعة وفاته بقوة، يناير الماضي، وأصبح اسم النجم المصري في الترتيب الأول بمحرك البحث العالمي "جوجل"، قبل أن يخرج ويؤكد كذب ما تم تداوله بشأنه، وتمتعه بصحة جيدة.

الفنان المصري محمود ياسين

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ وفاة الفنان المصري محمود ياسين، وانتشر الخبر كالنار في الهشيم، وذلك بعد تداول أخبار عن مروره بأزمة صحية حرجة، نُقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، لتخرج شائعة وفاته، التي أحزنت عددًا كبيرًا من مُحبيه، قبل أن ترد ابنته الفنانة رانيا ياسين، وتؤكد أن والدها يتمتع بصحة وعافية جيدة، ولا يشكو أي تعب.

الفنان القدير أحمد خليل

عبّر الفنان المصري القدير أحمد خليل، عن استيائه الشديد من تداول شائعة بوفاته، خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا أن الأمر يتسبب في إفساد حياة ذويه وأهله، الذين يتأثرون بمثل تلك الشائعات، ويعتبرونها عدم مسؤولية من قبل ناشريها، وتنكد عليهم حياتهم، فيما اعتبرها أيضا "بروفة" ناجحة لمعرفة مُحبيه.

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